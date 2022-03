Eine 30-jährige Wanderin ist am Hochgrat abgestürzt und gestorben. Die Bergwacht Oberstaufen schildert den dramatischen Einsatz.

29.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es war ein dramatischer Einsatz für die Bergwacht Oberstaufen. Am Sonntagnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Absturz am Hochgrat gerufen. Eine 30-jährige Wanderin sei aus großer Höhe auf der Nordseite in der Brunnenauscharte abgestürzt und tödlich verletzt worden, berichtet die Bergwacht.