"Arbeitsintensive Woche" für die Bergwacht Oberstdorf - mehrere Einsätze seit Sonntag

Die Bergwacht Oberstdorf wurde seit Sonntag zu mehreren Einsätzen gerufen. Auf Facebook schreiben die Retter von einer "arbeitsintensiven Woche".

Die Bergwacht Oberstdorf berichtet auf Facebook von einer arbeitsintensiven Woche. Seit Sonntag waren die Bergwachtler auf insgesamt sechs großen Einsätzen. Am Sonntag, 20. Februar, ist eine junge Bergsteigerin beim Abstieg vom Rubihorn in Bergnot geraten. In der Bachtelrinne hatte sie sich verstiegen und kam nicht mehr weiter.

Mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christoph 17 aus Kempten retteten die Einsatzkräfte die Bergsteigerin mittels einer Rettungswinde aus dem absturzgefährdeten Gelände. Die Frau wurde unverletzt zur Bergrettungswache nach Oberstdorf geflogen.

Tödlicher Bergunfall am Geißfuß bei Oberstdorf

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei Bergwanderer am Geißfuß tödlich verunglückt. Einer von ihnen starb noch an der Unfallstelle, seine Leiche wurde am Mittwoch geborgen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist der zweite Wanderer seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Im Einsatz waren mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte der Bergwacht Oberstdorf, zahlreiche Alpinbeamte der Alpinen Einsatzgruppe, drei Helikopter sowie zwei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Am Dienstagnachmittag hatte die Bergwacht noch einen weiteren medizinischen Notfall im Bereich des Hohenadel-Weges im Oytal. Die Wanderin wurde nach einer kurzen Kreislaufschwäche und medizinischer Versorgung in ambulante Behandlung übergeben.

Bergwacht Oberstdorf rettet junge Skifahrer am Fellhorn

Am selben Tag hatte die Bergwacht gegen 18 Uhr einen Einsatz im freien Gelände im Skigebiet Fellhorn. Zwei junge Skifahrer aus Frankreich waren im Bereich Scheidtobel in einem Graben festgesessen. Drei Einsatzkräfte konnten die beiden Skifahrer leicht unterkühlt ausfindig machen.

Unter Zuhilfenahme der Seilwinde einer Pistenwalze sowie eines Akjas wurden die beiden gerettet und an der Talstation von ihren Eltern in Empfang genommnen.

Noch bevor die Bergung des verstorbenen Bergsteigers am Geißfußsattel am Mittwoch abgeschlossen war, ging bei der Bergwacht Oberstdorf eine Meldung über einen verunglückten Eiskletterer am Rubihorn ein. Ein Bergretter flog mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 zu dem Verunglückten am Wandfuß des Wasserfalles am Gaisalpsee.

Mithilfe eines Rettungstaus wurde der leicht verletzte Eiskletterer geborgen und zur Bergrettungswache nach Oberstdorf geflogen. Von dort wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.