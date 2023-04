Gesucht: 150 Freiwillige, die "Opfer spielen" - Bergwacht probt Ernstfall an der Ossi-Reichert-Bahn

Ein gemütlicher Bergausflug - doch plötzlich streikt die Seilbahn, ein Defekt. Die Bergwacht Sonthofen übt an der Ossi-Reichert-Bahn und sucht 150 Freiwillige.

06.04.2023 | Stand: 08:36 Uhr

"Wir helfen - zu jeder Zeit, bei jedem Wetter und in jedem Gelände. Dieses mal benötigen wir aber deine Hilfe!" So startet die Sonthofener Bergwacht ihren Aufruf auf Facebook.

Die Retter suchen für eine Großübung am 15. April 150 Freiwillige: "Wir proben den Ernstfall, nämlich, dass die Bahn aufgrund einer technischen Störung nicht mehr fahren kann und die Fahrgäste von der Bergwacht aus den Gondeln gerettet werden müssen."

Stattfinden soll das Ganze an der Ossi-Reichert-Bahn in Gunzesried, Treffpunkt ist an der Talstation, das Ganze dauert laut Bergwacht etwa von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. (Lesen Sie auch: Bergwacht Sonthofen rettet zwei vermisste Hunde am Burgberger Hörnle)

Was sollten Interessierte mitbringen? "Warme Kleidung, je nach Witterung, eventuell ein Getränk, um die Zeit in der Kabine abwarten zu können, vielleicht auch ein Kartenspiel und feste Schuhe, um vom Absetzpunkt unter der Bahn zum nächsten festen Weg laufen zu können."

Wer mitmachen möchte, kann der Bergwacht entweder auf Facebook eine Nachricht schreiben oder sich per e-Mail an info@bergwacht-sonthofen.de wenden.

Und: "Nach der Übung gibt es eine Brotzeit für alle Teilnehmer an der Talstation der Ossi-Reichert-Bahn."