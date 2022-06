Bergwacht Sonthofen: Weniger Einsätze im Pandemie-Winter

Die Rettungszahlen der Sonthofer Bergwacht sind im Vergleich zum Vorjahr drastisch gesunken. Ausbilder erhalten Anerkennung für ihr Engagement.

03.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Verantwortlichen der Bergwacht Sonthofen haben bei der Jahresversammlung über die vergangenen Jahre berichtet. Die Einsatzzahlen im Jahr 2021 seien gegenüber dem Vorjahr gesunken: 192 Einsätze stehen knapp 400 Einsätzen aus dem Jahr 2020 gegenüber. Die stark gesunkenen Zahlen resultieren aus dem Pandemie-Winter, da die Liftbetreiber ihre Anlagen nicht in Betrieb nehmen durften.

Dennoch habe es im vergangenen Jahr wieder etliche fordernde Einsätze für die Sonthofer gegeben. Auch Vermisstensuchen waren darunter, wobei man den betroffenen Personen nicht mehr helfen konnte. Im Frühjahr rettete man per Hubschrauber hilflose Personen, die den Schnee am Berg unterschätzt hätten und dadurch in eine ausweglose Situation geraten waren. Die Bergwacht zählt aktuell 51 aktive Einsatzkräfte und 13 Anwärter.

Bergwacht Sonthofen ehrt die Mitglieder

Bei der Ausbildung der Anwärter wurden verschiedenste Themen wie Medizin, Luftrettung, Seiltechniken, Orientierung im Gelände vermittelt. Julian Hölzle und Thomas Lange bekamen für ihr Engagement ein Lob von Ausbildungsleiter Matthias Müller.

Der Regionalleiter der Bergwacht Allgäu, Daniel Heim, hob das hohe Niveau der Sonthofer Bergwacht hervor sowie deren Einsatz für regionale Themen wie die Ausbildung der Anwärter oder die Zugehörigkeit bei den Spezialeinsatzgruppen der Region Allgäu wie die Canyoning-Rettung, die Notarztgruppe oder der Suchmannschaft des LKLD.

Zudem standen einige Ehrungen von Sonthofer Bergwachtmitgliedern an.

