Diese Drei-Gänge-Menüs kochten die jahrgangsbesten Koch-Azubis im Oberallgäu

Die Jahrgangsbesten der Gastro-Berufe präsentieren in der Berufsschule Immenstadt ihr Leistungsspektrum beim Drei-Gänge-Menü. Welche Rolle Bier dabei spielte.

29.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Namen muss man sich merken. Denn von dem einen oder anderen Jugendlichen wird man zukünftig in der Fachpresse noch lesen. Eine Auswahl von 16 Auszubildenden der regionalen Gastrobranche stellte sich im Finale der heimischen Fachjury. Sechs davon wurden nun für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Für sie geht es jetzt weiter zu den internationalen Wettbewerben nach Ungarn beziehungsweise zu den Bayerischen Meisterschaften nach Nürnberg und München.

Kochen und Servieren nach dem Motto "saisonal, regional, innovativ"

„Saisonal, regional und innovativ – eine kulinarische Bierreise durch das Oberallgäu“, lautete das Motto des Abends. An dessen Umsetzung arbeiteten in der Küche Johannes Fiegl, Annika Gondra, Chiara Schatz und An Thanh Cung (alle Sonnenalp Resort), Nuryati Titi, (Panoramahotel Oberjoch), Sophia Schneider (Hotel Bergkristall Oberstaufen), Nico Wittig (Lustiger Hirsch Akams) und Linus Wechs (Hotel Prinz-Luitpold-Bad Hindelang). Und im Service Frances Borja (Hotel Tanneck Fischen), Sophia Messmer (Haubers Naturresort Oberstaufen), Mykhailo Andriyv (Hotel Rosenstock Fischen), Deepika Prasai (Parkhotel Burgmühle Fischen), Lara Frank, Niclas Walch (beide Sonnenalp Resort), Carolin Jehle (Hotel Bergkristall Oberstaufen), Sarah Schrätzelmayer (Hotel Franks Oberstdorf).

Praxis zählt mehr als Theorie

Vorausgegangen waren den ganzen Tag über umfangreiche Prüfungen in Theorie (30 Prozent) und Praxis (70 Prozent). Bei den beiden Restaurant-Fachleuten wurden Kenntnisse im Service, an der Bar und in Englisch abgefragt und die Hotelfachleute stellten ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen Etage, Rezeption und im Service unter Beweis.

Für die Köche bestand die anspruchsvolle Aufgabe darin, aus vorgegebenen Zutaten wie Rote Bete und Saibling (Vorspeise), Rosenkohl und Schweinebauch (Hauptgang) und Birne und Sorbet (Dessert) unter Verwendung von den dazu korrespondierenden Biersorten und in einer bestimmten Zeit ein Drei-Gänge-Menü zu kreieren. Bier-Sponsor des Abends, Stefan Müller vom Allgäuer Brauhaus, klärte auf, warum die einzelnen Biersorten zum jeweiligen Essen passen. So bilde zum Beispiel das obergärig gebraute Weizenbier bei 21 Grad fruchtige Aromen aus, die an Banane und Gewürznelke erinnerten und ideal zu Fisch passten.

Gerichte der Teilnehmer unterscheiden sich

Daher fielen die Teller der Menüs an den acht Tischen sehr unterschiedlich aus. Die Gäste am „Siegertisch“ zum Beispiel bekamen eine Roulade von Saibling und Gurke mit Weißbier- Zitronencreme und Rote-Bete-Balken serviert. Auch beim Hauptgang wurde gerollt: Der Schweinebauch kam als Rollbraten an Bockbierjus mit glasiertem Rosenkohl, Fondant-Kartoffeln und Kürbispüree daher. Und die Portwein-Gewürzbirne wurde mit Biersabayon gefüllt.

Gleich lesen: Das macht den besten Azubis der Allgäuer Hotels an ihrer Arbeit Spaß