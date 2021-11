Besucherlenkung im Oberallgäu künftig verstärkt digital

Landratsamt, Naturpark Nagelfluhkette und Alpinium wollen die Ausflügler schon vor der Anreise von alpinen Schutzgebieten fernhalten. Influencer sollen helfen.

24.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Mit Besucherlenkung soll im Oberallgäu die Flut von Wanderern, Mountainbikern oder Skitourengehern in Naturschutzgebieten eingedämmt werden. Bisher waren das vor allem Schilder, die vor Ort an die Verantwortung der Menschen appellierten. Doch jetzt gehen Behörden und Organisationen einen Schritt weiter. In einem Gemeinschaftsprojekt wollen das Landratsamt, der Naturpark Nagelfluhkette und das Alpinium digital Ausflügler schon vor der Anreise davon abhalten, sensible Rückzugsgebiete für Tiere und Schutzräume von Pflanzen zu betreten.