Betreiber für Schlossberg-Resort steht fest

12.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Lange war über den Betreiber für das neue Schlossberg-Resort in Oberstaufen spekuliert worden. Jetzt wurde das Geheimnis bei einer Bürgerinformation im Kurhaus (Bericht folgt) gelüftet. Und es ist ein klangvoller Name, den die Geiger Unternehmensgruppe präsentierte: Auf dem Schlossberg soll ein Marriott-Hotel entstehen. Betreiben soll das Resort die Odyssey Hotel Group. Das Unternehmen ist eines der der größten Betreiber der Weltmarke Marriott International. „Wir haben es geschafft, die größte Hotelkette der Welt mit dem Betreiber Odyssey von unserem Hotelprojekt und dem Standort Oberstaufen zu begeistern“, sagte Michael Kromphorn, Geschäftsführer der Geiger Projektentwicklung GmbH & Co. KG. Das Unternehmen zählt zur Geiger Gruppe und ist Investor des Schlossberg Resorts. „Das erfüllt uns mit großer Freude und Stolz, zumal es von Anfang an unser Bestreben war, einen hochkarätigen und internationalen Betreiber für das Hotel zu gewinnen.“

