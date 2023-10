Biber-Schaden: Bahnstrecke Sonthofen-Oberstdorf bleibt länger gesperrt

Sanierung des Bahndamms dauert noch bis Mitte November. Die Zugverbindung bleibt in dieser Zeit gesperrt. Die Arbeiten haben erst in dieser Woche begonnen.

Die Reparatur des Schadens, den der Biber an der Strecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf angerichtet hat, dauert doch länger. Die Folge: Der Zugverkehr bleibt dort weiter gesperrt – voraussichtlich bis Mitte November. Als Ersatz fahren Busse.

Wie berichtet sind der Grund für die Sperrung der Bahnstrecke fleißige Biber, die südlich vom Stadtausgang Sonthofens ihre Bauten entlang des Fischbachs angelegt haben. Eine Sprecherin der Bahn war zunächst von einer Dauer der Sanierung bis Ende Oktober ausgegangen. Doch der Schaden ist weitaus größer als zunächst angenommen. Laut der Sprecherin ist der Bahndamm auf einer Länge von insgesamt 600 Metern betroffen. Dabei finden sich Gänge und Löcher nicht nur an den Dammschultern seitlich vom Gleis, sondern die Röhren reichen auch tief hinein. Mindestens an einer Stelle sei „der Bahndamm komplett unterhöhlt“. Deshalb sei die Standsicherheit des Damms nicht mehr gewährleistet.

Hohlräume auf einer Länge von 600 Metern

Wie die Bahnsprecherin weiter erklärt, hat die Sanierung des Damms erst in dieser Woche begonnen. Demnach werden nun auf „einer Länge von rund 600 Metern die Hohlräume verfüllt und Stahlnetze am Bahndamm angebracht, damit der Biber keine weiteren Schäden anrichten kann“. Außerdem sichere die Bahn den Bereich unterhalb der Wasserlinie am Bach neben dem Bahndamm mit großen Flussbausteinen. Zusätzlich finden Gleisarbeiten statt, um mögliche Unebenheiten entlang des beschädigten Bahndamms auszubessern. Parallel überprüft ein Gutachter die Beschaffenheit und Stabilität des Damms und überwacht die Arbeiten. Bis zur Instandsetzung bleibe das Gleis zwischen Sonthofen und Oberstdorf gesperrt.

Betroffen davon sind die Züge der Linien RE 17 ( Augsburg – Oberstdorf), RE 75 (Ulm – Oberstdorf), RE 76 (München – Oberstdorf) und RE 79 (Augsburg – Oberstdorf). Zwar fahren die Züge bis nach Sonthofen, doch dann müssen die Fahrgäste umsteigen.

Einschränkungen für Reisende

Die Verbindungen „werden größtenteils durch Busse ersetzt“, heißt es in einer weiteren Mitteilung der Bahn. Allerdings können die Fahrzeiten der Busse von denen der Züge abweichen. Neben dem Schienenersatzverkehr können Reisende nach und von Oberstdorf und von Altstädten den Stadtbus Nummer 45 benutzen. Außerdem kann die Bahn nicht garantieren, dass die Fahrgäste bei fehlendem Platz ihre Räder mitnehmen können. Auch die Haltestellen des Ersatzverkehrs befinden sich nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen.

Informationen zum Fahrplan unter: https://regional.bahn.de/regionen/bayern/fahrplan/aktuelle_betriebslage