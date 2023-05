Biergarten in Blaichach ist wieder offen

Guido Ritzinger vom Dorfwirt betreibt den Biergarten bis zum 31. Oktober. Er sucht nun einen Nachfolger. Das Grundstück gehört der Gemeinde Blaichach.

13.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Jetzt ist er offen, der Biergarten an der Schießstätte in Blaichach. Er wird betrieben von Guido Ritzinger. Von 12 bis 22 Uhr ist Ausschank, bis 21 Uhr gibt es Essen – vorausgesetzt es ist trocken. Bis zum 25. Juni sind Montag und Dienstag allerdings noch Ruhetage. Wer will, kann zum „Biergarten Grillstadl zum Dorfwirt“ auch radeln: Er liegt direkt am Iller-Radweg zwischen Immenstadt und Sonthofen.

Vertrag läuft bis 31. Oktober

Bei der Bürgerversammlung im April war bekannt geworden, dass Ritzinger aufhört. Allerdings erst am Ende der Saison: „Mein Vertrag mit der Gemeinde für den Biergarten läuft bis zum 31. Oktober“, sagt Ritzinger. Er hat den gut gehenden Biergarten vor knapp vier Jahren aufgebaut. Jetzt, mit 64 Jahren, möchte der Gastronom kürzertreten und sich nur noch um sein Restaurant „Dorfwirt“ schräg gegenüber des Biergartens kümmern. Ein Nachfolger sei im Gespräch. Aber wer das ist, sei „noch nicht spruchreif“, sagt Ritzinger. Es gebe noch keinen Vertrag. Das Grundstück gehört der Gemeinde Blaichach.

Donnerstags gibt es bald Livemusik im Biergarten

Personal für den Sommer sei genügend vorhanden. In den Monaten Juli und August wird der Biergarten bei trockenem Wetter laut Ritzinger sogar jeden Tag offen sein – sofern das Wetter mitspielt. „Ab Ende Juni haben wir donnerstags unseren Live-Musik-Tag“, sagt Ritzinger. Dabei würden Gruppen aus der Region bei freiem Eintritt spielen. Ende Juli ist an einem Sonntag das traditionelle Fischerfest und Mitte August kommen die beiden „Wälder“ zum Konzert in den Biergarten – Georg Nußbaumer mit seiner Soul-Stimme und Philipp Lingg, der den Hit „Vo Mellau bis ge Schoppornou“ geschrieben hat. (sir)

Öffnungszeiten: Bis 25. Juni täglich ab 12 Uhr, außer Montag und Dienstag. Juli und August ist jeden Tag geöffnet, wenn das Wetter warm und trocken ist.

Lesen Sie auch: Kreisstraße bei Humbach dicht