Bittere Klatsche im Derby: Sonthofer Handballer gehen in Kaufbeuren unter

14.02.2022 | Stand: 20:06 Uhr

Im Derby war nichts zu holen. Ohne jede Chance unterlagen die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Sonthofen im Gastspiel bei der SG Kaufbeuren-Neugablonz mit 20:33. Damit haben die Oberallgäuer inzwischen gegen jeden Gegner aus der BOL-Staffel West gespielt und belegen den vierten Tabellenplatz. Kaufbeuren arbeitete sich durch den Derbysieg vorerst an die Tabellenspitze vor.

Weiterhin ohne Redzo Karic, Kresimir Milosevic und Bernd Schlober angetreten wussten die Sonthofer vor dem Duell nicht so recht, wo sie sportlich gesehen standen. Zudem waren die vergangenen beiden Trainingswochen doch von viel Abwesenheit geprägt. Dennoch wollten sich die Schützlinge von Coach Sven Heldt so teuer wie möglich verkaufen.

Zäher Beginn im Allgäuer Derby

Zu Beginn der Partie standen die beiden Abwehrreihen und die Torhüter im Fokus. Nach zehn Minuten führten die Gastgeber erst mit 3:1. Sonthofen konnte sich zwar Chancen herausspielen, war aber im Abschluss nicht konsequent genug und scheiterte ein ums andere Mal am gut aufgelegten Keeper der SG. Das sollte sich fürs Erste auch nicht ändern. Beide Mannschaften agierten zunächst auf Augenhöhe, dennoch konnte Kaufbeuren den Vorsprung weiter ausbauen.

Die Gäste aus Sonthofen schafften es nicht, die herausgespielten Chancen auch hochprozentig zu verwerten. Nach 20 Minuten sah sich Sven Heldt beim Stand von 10:5 aus Sicht der Gastgeber gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. In der Folge fanden seine Schützlinge etwas besser ins Spiel und konnten auch Tore erzielen, um die Gastgeber weiter unter Druck zu setzen. Die Kaufbeurer aber ließen sich weiter kaum beirren und spielten souverän ihr Spiel herunter. Kleine Nachlässigkeiten im Spiel des TSV wurden umgehend bestraft. Deshalb änderte sich bis zur Halbzeitpause auch nicht allzu viel am Spielstand. Beim 15:10 wurden die Seiten gewechselt. „Zur Halbzeit waren wir recht zufrieden, wir hatten aber den ein oder anderen Fehler zu viel im Spiel. Aber wir wussten, was wir hätten besser machen können, um wieder in die Partie zu kommen,“ sagte Heldt zum ersten Abschnitt.

Coach Heldt: "Ich kann das nicht verstehen"

Sein Team ließ den Coach aber in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit förmlich im Stich. „Warum wir das dann aber zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht umsetzen, kann ich nicht verstehen“, ärgerte sich Heldt. Die Gastgeber nutzen die ersten fünf Minuten mit einem 5:0-Lauf zur Vorentscheidung. Beim 20:10 war das Spiel fast entschieden. Sonthofen wollte zwar, traf aber viel zu oft falsche Entscheidungen und machte es Kaufbeuren so recht einfach, den Vorsprung kontinuierlich auszubauen, ohne vollends überzeugen zu müssen.

Nach 50 Minuten bahnte sich beim 30:15 eine herbe Klatsche für den TSV an. Doch in der Schlussphase agierten die Oberallgäuer noch einmal etwas konzentrierter und betrieben etwas Ergebniskosmetik. Alles in allem war das eine auch in der Höhe verdiente Niederlage, die Sonthofen aber schnell abhaken sollte. Schon am Wochenende wartet das nächste Derby gegen TSV Ottobeuren. Am Samstag hat Sonthofen ab 18 Uhr einiges gutzumachen – im Hinspiel zeigten die Kreisstädter beim 27:37 die schlechteste Saisonleistung.