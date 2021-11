Blackout und Komplett-Einbruch: Sonthofer Volleys gehen in Haching unter

Nach einem kollektiven Einbruch kommen die Allgäu-Strom Volleys Sonthofen beim Spitzenreiter mit 0:3 unter die Räder. Rätselraten auch noch am Tag danach.

22.11.2021 | Stand: 19:11 Uhr

Es gibt diese Tage ...

Nach einer desolaten Leistung unterlagen die Allgäu-Strom Volleys Sonthofen im Sonntagsspiel der 3. Liga beim Tabellenführer TSV Unterhaching mit 0:3 (25:27, 22:25 und 11:25). Durch die Niederlage rutschen die Oberallgäuerinnen in der Tabelle der Dritten Liga Ost auf den fünften Platz ab. „Unterhaching ist stark, das wussten wir im Vorfeld“, sagte die verletzte Spielertrainerin Vanessa Müller am Tag nach dem Spiel unserer Redaktion. „Aber wir waren erschrocken, vollkommen fassungslos darüber, dass das Spiel so weggebrochen ist.“

Obwohl die Allgäuerinnen um Kapitän Katharina Schöll nach vier Siegen in Folge, dem jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Eibelstadt und zudem als Tabellenzweiter optimistisch nach München aufbrachen, stand am Ende doch eine klare Pleite, die sich so recht niemand erklären konnte. Ähnlich ratlos wie Müller versuchte auch Allrounderin Caro Wyklicky den Leistungsabfall im Spiel in Worte zu fassen: „Leider konnten wir irgendwie nie an unsere Leistungen der letzten Matches anknüpfen. Und die starken Unterhachinger haben uns mit ihren Aufschlägen enorm unter Druck gesetzt – und kaum Luft zum Atmen gelassen.“

Nur Kettenbach anfangs in Normalform

Lediglich im ersten Satz konnten sich die Sonthoferinnen unter Leitung Müllers in der Unterhaching-Arena gut verkaufen. Zwar zeigte sich bereits die Aufschlagstärke der Gastgeber, dennoch hielt Sonthofen den Satz bis zum Ende offen, kämpfte eindrucksvoll. Insbesondere Zuspielerin Veronika Kettenbach glänzte in dieser Phase und wurde am Ende der Partie auch folgerichtig zur besten Spielerin auf Sonthofer Seite gewählt wurde. Beim Spielstand von 23:24 hatten die Volleys sogar auch einen ersten Satzball.

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019

1 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 2 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 3 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 4 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 5 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 6 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 7 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 8 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 9 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 10 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 11 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 12 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 13 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 14 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 15 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 16 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 17 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 18 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 19 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 20 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 21 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 22 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 23 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 24 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 25 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 26 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 27 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 28 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 29 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 30 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 31 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 32 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 33 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 34 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 35 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 36 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 37 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 38 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 39 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 40 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 41 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 42 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 43 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 44 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 45 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 46 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 47 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 48 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 49 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 50 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 1 von 50 Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold

Es sollte aber der einzige an diesem Nachmittag sein. Denn Unterhaching hielt dagegen und setzte mit dem 27:25 selbst den Schlusspunkt hinter einen spannenden Durchgang. „Der Start war wieder holprig, aber danach haben wir etwas Hoffnung geschöpft – und hätten es sogar auch selbst in der Hand gehabt, das Ding zu gewinnen“, sagte Vanessa Müller. „Aber zur Mitte des zweiten Satzes ist das komplette Spiel weggebrochen. Die Annahme hat nicht mehr funktioniert, alle Teile haben nicht mehr harmoniert. Es hat in der Mannschaft nichts mehr zusammengepasst.“

Lesen Sie auch

Volleyball 3. Liga Leistungsexplosion nach Zitter-Start: Sonthofer Volleys ringen Eibelstadt nieder

Früh in diesem Durchgang deutete sich bereits an, dass für Sonthofen an diesem Tag nicht viel drin sein sollte. Die von Müller erwähnte Annahme konnte dem wachsenden Druck der Hachinger Aufschlägerinnen nicht mehr standhalten. Die Allgäu-Strom Volleys spielten sich zwar immer wieder mit einzelnen Punkteserien heran – Kapitänin Schöll und ihre Mitstreiterinnen zeigten kämpferisch durchaus erneut eine gute Leistung. Doch die Gastgeber um die ehemalige Sonthoferin Julia Waldinger entschieden den Satz mit 22:25 für sich.

Chancenlos im dritten Durchgang

Im dritten Satz ließ der Tabellenführer aus Unterhaching nichts mehr anbrennen und demonstrierte seine derzeitige Stärke. In nur 18 Minuten zeigten die Oberbayern, warum sie an der Spitze stehen. Insbesondere der Block um die wertvollste Spielerin, Nadine Sandner, ließ die Sonthoferinnen zunehmend verzweifeln. „Der letzte Satz war ein kollektiver Totalausfall“, sagte Vanessa Müller. „Leider war Unterhaching heute eine Nummer zu groß für uns.“ Mit einem 11:25 endete der dritte Durchgang.

Eine Erklärung für den Einbruch hatte die 29-jährige Spielertrainerin aber auch tags darauf nicht. „Im Training haben wir schon gespürt, dass es nicht reibungslos läuft – das hat sich im Spiel widergespiegelt. Aber bei dieser jungen Mannschaft darf man auch damit rechnen, dass es mal zu solchen Totalausfällen kommt.“ Die mentale Lage des Teams und die aktuellen Unsicherheiten mit Blick auf den Spielbetrieb seien für die Niederlage nicht ausschlaggebend gewesen, machte Müller deutlich. „Das ist für uns überhaupt kein Thema. Wir alle sind froh, dass wir unseren Sport noch machen können“, sagte Müller und ergänzte mit Blick auf das anstehende Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim Verfolger Augsburg: „Ein Sieg in Unterhaching wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Aber Augsburg wird wahnsinnig wichtig. Falls wir überhaupt noch hinfahren dürfen.“