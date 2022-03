Blaichacher Musiker spielen für den Frieden: „Wir werden es überwinden“

Blaichacher Musikgruppen setzen ein starkes Zeichen und unterstützen eine Hilfsorganisation. Johann F. Seeweg skizziert die historische Entwicklung der Ukraine.

30.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Dieser Krieg läutet eine Zeitenwende ein und er gefährdet die Friedensordnung in Europa“, sagte der Landtagsabgeordnete der Grünen, Thomas Gehring, beim „Benefizkonzert für die Ukraine“ im Blaichacher Trachtenheim, an dem vier heimische Ensembles teilgenommen haben. „Musik ist völkerverbindend“, so Gehring.

Es war ein musikalisch vielseitiger und gleichzeitig sehr emotionaler Abend, zu dem Bündnis 90/Die Grünen um Ortssprecher Reinhold Tandler ins Vereinsheim eingeladen hatten. Vor dem Hintergrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine wolle man mit dieser Veranstaltung ein Zeichen der Solidarität setzen und gleichzeitig die Vielfalt der Kulturen aufzeigen.

Blasmusiker spielen "Heal the World"

„Da machen wir gerne mit“, hatte Christian Steiner, Vorsitzender des örtlichen Musikvereins gesagt, als er die Anfrage der Blaichacher Grünen zur Mitwirkung am Benefizkonzert bekam. Die Abordnung seiner Kapelle, die „Blasmusik Combo“, spielte unter anderem die Popballade von Michael Jackson „Heal the World“.

Der Singkreis Blaichach unter der Leitung von Bernadette Kreuzer-Jehle präsentierte weltberühmte Friedenslieder wie „Blowin’ in the Wind“ von Bob Dylan und „Sag’ mir, wo die Blumen sind“ von Marlene Dietrich. Mit dem wohl bekanntesten Protestsong aus den USA, dem Song der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung von Peter Seger „We Shall Overcome“ setzte das Ensemble vielleicht doch noch ein kleines Zeichen der Hoffnung in Zeiten des Krieges: „We shall overcome“ – „Wir werden es überwinden“.

Lieder des Abschieds aus Rumänien und der Ukraine

Thomas und Hansjörg Gehring, die beim Konzert den Part der „Seeweg Bluesband“ übernommen hatten, spielten Lieder des Abschieds aus Rumänien und der Ukraine. Einer ihrer Songs erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der seiner Familie Lebewohl sagt, bevor er in den Krieg ziehen muss.

Das Akustik-Duo „Die Laufenten“ mit Michael und Markus Käser (Schlagzeug, Gitarre/Gesang) spielte den Welthit von John Denver „Take me home, country roads“, Musik von Marius Müller-Westernhagen und schließlich den Hit der Beatles aus den 70-er Jahren „Hey Jude“.

Auch Geflüchtete im Publikum

Im Publikum saß auch Olena Kokhanovych mit dem fünfjährigen Nikita und ihrer Familie. Sie waren nach einer gefährlichen Reise von Kiew über die Slowakei nach Deutschland gekommen und leben jetzt bei einer Gastfamilie in Kempten. „Wir sind sehr glücklich, hier zu sein“, sagten sie.

Bürgermeister Christof Endreß dankte den Musikern für ihr Engagement beim Benefizkonzert und den Grünen aus Blaichach für die Organisation des Abends. Endreß verlas schließlich noch eine Botschaft, die Johann F. Seeweg eigens für diesen Abend geschrieben hatte. Seeweg skizzierte die historische Entwicklung der Ukraine, die auch in der Vergangenheit immer wieder um ihre Freiheit gekämpft habe. Die Fahne des Landes sei deshalb ein Symbol für diesen Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung –das Gelb könne für die Sonne und die Gerechtigkeit, das Blau für Treue und den Himmel stehen.

Zum Abschluss des Konzerts wurden im Foyer Spenden für die Ukraine gesammelt.

