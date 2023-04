Ein Blick für magische Details: Oberallgäuer Kunstszene trauert um Regine Schirmer

Regine Schirmer aus Oberstdorf ließ sich von der wilden Kraft der Bergnatur inspirieren. Jetzt ist die Künstlerin im Alter von 87 Jahren gestorben.

16.04.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Eine lange Reise ist zu Ende gegangen. Im Alter von 87 Jahren starb die Künstlerin Regine Schirmer in Oberstdorf. 1937 in Weimar geboren, kam sie über einige Umwege wie Amrum oder Schweden 1956 mit ihrer Familie, Eltern und Geschwistern, nach Oberstdorf.

Regine Schirmer: "Ich will hier nicht mehr weg"

Tief beeindruckte Regine Schirmer die wilde Kraft der Bergnatur. „Hier will ich nicht mehr weg“, war ihr Entschluss. Und so kehrte die Künstlerin zurück nach dem Studium an der Kunstakademie Stuttgart. Zurück zur Natur, von der sie sich inspirieren ließ. Zu märchenhaften Bildern, geknüpften Teppichen, aber auch zu Skulpturen aus Schwemmholz und Steinen. Zum Ende ihres Künstlerlebens entdeckte Regine Schirmer die Fotokamera. Ob auf der Mittelalpe Riezlern oder am Moorweiher bei Oberstdorf – auch ihre Wohnorte waren mitten in der Natur. Erst als „Rentnerin“ wurde sie komfortabel und zog in eine Wohnung nach Oberstdorf.

„Ich suche nicht, ich finde einfach“, war Regine Schirmers Devise. Das waren zunächst, bei ihren wachen und aufmerksamen Streifzügen, Eindrücke der wilden Landschaft, die sie, belebt von märchenhaften Figuren, von Elfen und Kobolden, in ihren Bildern verewigte. Poetisch inspiriert, aber auch genau beobachtet. Später wurden es „sprechende“ Fundstücke in der Natur, wie etwa Mandalas aus Baumflechten. Aber auch Gegenstände und Erzeugnisse des Menschen, die sich die Natur in Zeitlupe wieder zurück eroberte, und sei es ein rostiges Blech.

BBK Jahresaussstellung BBK Jahresausstellung Hofgartenssal der Residenz in Kempten - Regine Schirmer - Kollegenpreis 2016 Bild: Ralf Lienert

Regine Schirmer hatte den Blick für magische Details und Strukturen. Für das Abbild einer höheren Ordnung im Kleinen, Unscheinbaren und Unbeachteten. Im Buch „Kleines Holzbrevier“ porträtierte sie mit der Kamera Gesichter einer Holzbeige im Wandel der Jahreszeiten. Immer neue Motive entdeckte sie im Spiel der gestapelten Scheiter. Beliebt waren die Kalender, die sie mit ihren Werken herausbrachte.

Gefunden hat Regine Schirmer auch den Tisch der Alpe Traufberg mit seinen in 500 Jahren entstandenen Spuren. Mit Frottage, also Wachsstiften, pauste sie seine Lebenslinien ab, die viele Hirten-Generationen hinterließen.

Preise und Auszeichnungen

Immer wieder wurde Regine Schirmers Wirken mit Preisen anerkannt. Mit 32 erhielt sie den Kunstpreis der Stadt Kempten, mit 37 den schwäbischen Kunstpreis. Besonders freute sie sich über den BBK-Kollegenpreis, der ihr mit 79 Jahren zugesprochen wurde. Und über eine kleine Rente des Freistaats Bayern, Ehrensold genannt. 2007 wurde ihre Arbeit auf einer Einzelausstellung in der Villa Jauss präsentiert.

