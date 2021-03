In Immenstadt will eine blinde Praktikantin Hemmungen abbauen

Eine Blinde kehrt an die Königsegg-Grundschule in Immenstadt zurück, um den Kindern ihren Alltag näher zu bringen. Den Blindenstock benutzt sie nicht gerne.

Zielsicher geht Katarina Tufekcic durch die Gänge der Königsegg-Grundschule in Immenstadt. Selbstverständlich ist das nicht: Die 14-Jährige ist blind. Aber sie kennt das Gebäude noch aus ihrer Grundschulzeit. Jetzt ist sie für ein Praktikum zurückgekehrt. Eine Woche lang begleitet sie Schulsozialpädagogin Daniela Mayer und erzählt den Kindern aus ihrem Alltag. Ziel ist, sie für das Thema Behinderung zu sensibilisieren.

„Ich kann nicht gut sehen, weil ich böse Zellen im Kopf habe, die meine guten Zellen aufessen“, erklärt Katarina den Kindern der 3. Klasse ihr Handicap. Sofort schießt die erste Hand in die Höhe: „Was ist ein Handicap?“ Neugierig stellen die Kinder Fragen rund um die Behinderung, während Katarina einige ihrer Hilfsmittel zeigt. Den Blindenstock benutzt sie aber in der Öffentlichkeit nicht gerne. „Könnt ihr euch vorstellen, warum?“, fragt Mayer. „Weil man dann sieht, dass sie blind ist“, sagt Max.

Gegenüber Menschen mit Behinderungen sollen die Kinder Hemmungen abbauen oder gar nicht erst entwickeln

Für Katarina ist wichtig, dass die Kinder keine Hemmungen haben oder später entwickeln. Damit hat sie schon Erfahrungen gemacht. In anderen Schulen hat sie sich oft ausgeschlossen gefühlt. Die Kinder der Königsegg-Grundschule sollen einmal besser mit den Behinderungen anderer umgehen können. Deswegen erklärt sie, wie sie mit ihrem Handicap umgeht. Neben einfachen Geräten wie einem Lineal mit Noppen und Schulheften mit besonders großen Zeilen hat Katarina auch ausgeklügelte Gegenstände und Hilfen. Ein spezieller Drucker macht Arbeitsblätter für sie lesbar, indem er Erhebungen ins Papier presst, Landkarten gibt es mit Höhenprofil und ein Computerprogramm buchstabiert ihr in flottem Tempo den Text, den sie schreibt. „Wie macht sie das so schnell?“, fragt Leon. Übung lautet die Antwort.

So hat sich Katarinas Blindheit entwickelt

Ab dem Alter von vier Jahren wurde Katarinas Sehkraft immer schlechter. An die Zeit davor kann sich die 14-Jährige kaum erinnern. Für sie ist es also schon lange normal, sich auf andere Weise zu orientieren. Heute sieht sie vor allem Schatten und dunkle Farben. Nicht gut sehen kann sie helle Töne. Um den Kindern das zu verdeutlichen setzt sie sich an der Tafel vor der Klasse auf einen Stuhl und beschreibt, was sie sieht: „In der ersten Reihe links vor mir sitzt ein Junge.“ Sie nimmt die dunkle Farbe seiner Jacke wahr. In der zweiten Reihe wird es für sie schwierig. Da könne sie nichts sagen.

„Wie erkennt sie dann die Farbe ihrer Kleidung?“, fragt Sophia. Katarina wähle sie selbst aus. Wenn etwas nicht zusammenpasst, weise ihre Mutter sie darauf hin. Um den Kindern zu zeigen, wie sie ihre Umwelt wahrnimmt, hat sie zwei dunkle Glassteine dabei. Da schauen die Kinder durch. „Man sieht nur Schatten“, ruft Max erstaunt. Auch das Smartphone ist Thema. Ein Mädchen möchte wissen, wie Katarina Nachrichten schreibt und Apps benutzt. Also zückt sie ihr Handy und führt es vor. Mit der Funktion „Voice Over“ spricht eine Computerstimme aus dem Gerät und navigiert für sie. Nachrichten verschicke sie entweder über die Diktierfunktion oder sie sende Audio.

Die Berufswahl fällt der Blinden schwer

Katarina spielt mit dem Gedanken, Schulsozialpädagogin wie Daniela Mayer zu werden. Dafür müsste sie auf die FOS, um dann studieren zu können. Doch sie will nicht noch länger zur Schule gehen. Es ist jedes Mal schwierig, sich in ein neues Umfeld einzufinden. „Lieber eine Ausbildung“, sagt die 14-Jährige, zum Beispiel zur Erzieherin oder Altenpflegerin. Aber das sei mit ihrer Behinderung nicht möglich. Wie es genau weitergehen soll, steht noch nicht fest.

