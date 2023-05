Ein 13-Jähriger hat sich bei einem Unfall mit einem Mountaincart auf dem Wanderweg der Hörnerbahn verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

30.05.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Am Montag hat sich ein 13-Jähriger in Bolsterlang bei einem Unfall mit einem Mountaincart verletzt. Bei einem Mountaincart handelt es sich um ein Gefährt mit drei Rädern, das teilweise an Bergstationen für eine Fahrt ins Tal ausgeliehen werden kann. Der Jugendliche war laut Polizeiangaben gegen 17 Uhr mit dem gemieteten Mountaincart bergab auf dem asphaltierten Wanderweg der Hörnerbahn unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Gefährt verlor.

Bolsterlang: 13-Jähriger verletzt sich bei Unfall mit Mountaincart

Dabei kam er rechts vom Weg ab und stürzte an einem bewaldeten Abhang etwa drei Meter hinab. Bei dem Unfall verletzte er sich und musste zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiangaben trug der 13-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm. Der Grund für den Kontrollverlust war offenbar kein technischer Defekt der Bremsen, wie eine Funktionsprüfung ergab.

