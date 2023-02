Erzieherin findet Beutel mit Drogen in Oberallgäuer Kindergarten

In einem Kindergarten in Bolsterlang findet eine Erzieherin ein Beutel mit Drogen. Als sie die Polizei ruft, klettert ein Mann über den Zaun.

21.02.2023 | Stand: 12:23 Uhr

In einer Spielhütte in einem Kindergarten in Bolsterlang hat eine Erzieherin einen Stoffbeutel mit Drogen gefunden. Laut Polizei sei die Frau durch spielende Kinder auf den Beutel aufmerksam geworden.

Als sie ihn öffnete, befanden sich darin eine Feinwaage, ein "Crusher" zum Zerkleinern von Marihuana sowie diverse Tabletten. Während sie die Polizei verständigte, sprang ein junger Mann über den Zaun des Kindergartens, der angab, seinen Stoffbeutel zu suchen. Als die Erzieherin dem Mann mitteilte, dass sie bereits die Polizei verständigt habe, flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang noch nicht zum Erfolg.

Drogen in Bolsterlanger Kindergarten gefunden: Polizei sucht Zeugen

Der Mann wird als etwa 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank mit schulterlangen gelockten Haaren beschrieben. Er soll zudem eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und einen weißen Pullover getragen haben. Nützliche Hinweise erbittet die Polizei Sonthofen unter der Nummer 08321/66 35-0.

