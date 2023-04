Gleitschirmflieger in Bolsterlang prallt gegen Haus und stürzt ab

Dramatischer Zwischenfall in Bolsterlang im Oberallgäu: Ein Gleitschirmflieger verfehlte gestern den Landeplatz und prallte in einem Wohngebiet gegen ein Haus.

05.04.2023 | Stand: 12:50 Uhr

Wie die Allgäuer Polizei mitteilt, wollte der 30-jährige Gleitschirmflieger gestern am Dienstagnachmittag in Bolsterlang an einem dafür vorgesehenen Platz landen.

Doch dann driftete der Gleitschirm laut Mitteilung "plötzlich in Richtung eines Wohngebietes ab und verhakte sich dort an einem Hausdach".

Der Gleitschirmpilot prallte in der Folge gegen eine Regenrinne des Hauses und stürzte nach dem Unfall rund drei bis vier Meter zu Boden.

Unfall von Gleitschirmpiloten in Bolsterlang: Gegen Regenrinne geprallt

Eine Anwohnerin, die zu dem Zeitpunkt im Garten war, bekam den Unfall glücklicherweise mit und kümmerte sich sofort um den abgestürzten Gleitschirmpiloten.

Dieser war zwar ansprechbar, hatte allerdings Schmerzen am Sprunggelenk. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.