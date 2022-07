Bosch-Logistik: In Immenstadt wird für 50 Millionen gebaut

Das Unternehmen Bosch setzt in Immenstadt-Seifen auf modernster Technik. Außerdem entsteht ein Lkw-Parkplatz. Das freut die Anwohner.

01.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Immenstadt Neue Maßstäbe setzt das Unternehmen Bosch an seinem Werk in Immenstadt-Seifen. Dort wird ein Logistik-Zentrum errichtet, ausgestattet mit modernster Technik. Die Rede ist sogar von einer Weltneuheit: Aus einem vollautomatischen Hochregallager werden die benötigten Teile auf einem Förderband bis zu den Fertigungsmaschinen gebracht – Intralogistik ohne jede Menschenhand (siehe auch Allgäu- Rundschau). Außerdem entsteht an dem Werksgelände ein Lkw-Parkplatz. „Insgesamt investieren wir 50 Millionen Euro in die Zukunft unseres Standorts“, sagte die kaufmännische Werkleiterin Anke Richmann am Donnerstag.

