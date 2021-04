Haus in Blaichach brennt - Bewohner in Kirchen untergebracht

Die Feuerwehr rückt zu einem Großbrand in Blaichach aus. Wohnung in Mehrfamilienhaus wird zerstört. Verletzt wird niemand, weil die Nachbarn besonnen reagieren.

29.04.2021 | Stand: 09:57 Uhr

Zu dramatischen Szenen ist es am Donnerstagmorgen bei einem Großbrand in Blaichach gekommen. Weil Flammen aus den Fenstern im Obergeschoss schlugen, mussten die Bewohner eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses aus ihren Wohnungen flüchten.

Anwohner der Gartenstraße berichten, einen lauten Knall gehört zu haben, bevor das Feuer ausbrach. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht verletzt. Wohl auch weil die Nachbarn besonnen reagierten. „Ich wollte gerade zur Arbeit fahren, dann habe ich den lauten Knall gehört und dann hat es auch schon gebrannt“, erzählt eine Anwohnerin. Ihr Mann habe dann bei allen Wohnungen Sturm geklingelt, um die Hausbewohner zu wecken. Sie habe die Feuerwehr verständigt und Jacken und Decken für die Menschen geholt, die zum Teil aus der Dusche auf die Straße flüchten mussten.

Freiwillige der Feuerwehr löschen den Brand eines Mehrfamilienhauses in Blaichach von den Gleisen aus. Bild: Ulrich Weigel

Die Flammen schlugen aus dem Dach des Mehrfamilienhauses. Weil die Feuerwehren aus Blaichach, Sonthofen und Immenstadt mit rund 120 Einsatzkräften sehr schnell vor Ort waren, gelang es den Einsatzkräften ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Allerdings wurde die Wohnung in der das Feuer ausbrach, komplett zerstört und auch der Rest des Hauses dürfte stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. „Es ist zu befürchten, dass das Haus erstmal nicht mehr bewohnbar ist“, sagte Bürgermeister Christof Endreß, der zum Ort des Brandes geeilt war. Die Hausbewohner wurden zunächst in den benachbarten evangelischen und neuapostolischen Kirchen untergebracht. Die Löscharbeiten dauern an. (Lesen Sie auch: Nach Feuer in Wertacher Mühle - Sohn des Brandopfers sammelt Geld)

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Bilderstrecke

Große Brände im Allgäu 2021

Lesen Sie auch