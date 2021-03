Nach dem Brand in Wertach bleibt ein Sachschaden von 800.000 Euro

Nach dem Brand in der Wertacher Mühle hat die Polizei nun neue Erkenntnisse.

24.03.2021 | Stand: 16:05 Uhr

Am Montagmorgen ist in Wertach eine Ferienunterkunft abgebrannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand dieser im Dachgeschoß des zum Teil über 600 Jahre alten Gebäudes, berichtet die Polizei am Mittwoch. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800.000 Euro. (Mehr zum Brand lesen Sie hier.)

Das Gebäude musste zum Teil eingerissen werden, um die letzten Glut- und Brandnester bekämpfen zu können. Personen und Tiere kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Staatsanwaltschaft Kempten und die Kripo Kempten führen Ermittlungen wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandlegung deuten, haben sich bislang nicht ergeben.

