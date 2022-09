Maschinenhalle in Wertach brennt

In Wertach brennt am Montagabend ein landwirtschaftliches Gebäude. Die ersten Informationen zum Schaden und zum Einsatz.

12.09.2022 | Stand: 18:27 Uhr

In Wertach steht derzeit eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Vollbrand, die auch als Heulager dient. Das Gebäude ist unbewohnt, es schwebten deshalb keine Menschen in Gefahr. 150 Feuerwehrleute eilten laut Einsatzleiter und Kreisbrandinspektor Robert Keppeler aus Oy-Mittelberg zum Einsatzort.

Der Schaden bewegt sich nach ersten Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich. Eine genauere Schätzung sei erst möglich, wenn klar ist, welche Maschinen zur Brandzeit in der Halle standen. Eine Schwierigkeit des Einsatzes läge darin, das Wasser auf die Anhöhe zu bringen, auf der die Halle liegt, doch das Hydrantennetz in Wertach sei gut ausgebaut, so der Einsatzleiter. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Die große Rauchwolke vom Brand in Wertach ist weit zu sehen. Bild: Benjamin Liss

