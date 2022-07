Powerbank fängt in Bahn bei Immenstadt Feuer - Zugbegleiterin leicht verletzt

Von selbst entzündete sich die Powerbank einer 21-Jährigen im Zug bei Immenstadt. Ihr Rucksack und dessen Inhalt verbrannten. Auch der Zug wurde beschädigt.

15.07.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Eine Powerbank hat am Donnerstagvormittag in einem Zug in Immenstadt Feuer gefangen. Wie die Polizei berichtet, entzündete sich die Powerbank einer 21-Jährigen von selbst und setzte den Rucksack der jungen Frau in Brand.

Immenstadt: Powerbank fängt in Rucksack Feuer und verschmort Fußboden

Eine Zugbegleiterin löschte die Flammen mit Wasser und alarmierte die Feuerwehr. Als der Zug auf einem Nebengleis abgestellt war, lüftete die Feuerwehr Immenstadt die mit rund 100 Fahrgästen besetzte Bahn.

Durch die Rauchgase wurde Zugbegleiterin leicht verletzt. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Feuer wurden laut Polizei die Powerbank sowie der Rucksack und dessen Inhalt komplett zerstört und der Fußboden verschmort. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.

