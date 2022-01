Breitachklamm hat wieder offen - mit einer Einschränkung

Das Wetter hatte der Breitachklamm in Oberstdorf nach Weihnachten zugesetzt. Nun öffnet sie wieder ihre Pforten - aber mit einer Einschränkung für die Besucher.

07.01.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Die Breitachklamm ist ab sofort wieder geöffnet. Dies teilt der Breitachklammverein mit.

Allerdings, so heißt es in der Erklärung, hätten „die hohen Temperaturen sowie der Regen dem Eis in der Klamm ordentlich zugesetzt“. (Lesen Sie auch: Blitzeis bei Oberstdorf und im Kleinwalsertal sorgt für Verkehrschaos)

Besuch der Breitachklamm: Fackelwanderungen nicht möglich

Aufgrund der fehlenden Eisbildung in der Klamm werden daher die Fackelwanderungen bis auf weiteres nicht stattfinden. Die Klamm wurde nach den Revisionsarbeiten erst kurz vor Weihnachten wieder aufgemacht, musste dann aber wenige Tage später wegen des starken Tauwetters wieder schließen.

Bilderstrecke

Eiszauber Breitachklamm

Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 4 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 5 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 6 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 7 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 8 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 9 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 10 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 11 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 12 von 12 Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert Schnee und Eis haben auch die Breitachklamm fest im Griff. Quirin Alt und Franz Rietzler mit ihrem Team vom Breitachklamm-Verein sorgen dafür, dass die Besucher sicher durch das Gelände kommen. Bild: Ralf Lienert 1 von 12 Breitachklamm Winter Bild: Ralf Lienert Breitachklamm Winter Bild: Ralf Lienert

