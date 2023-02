Bricht der Tourismus wieder ein? Kleinwalsertal investiert nur vorsichtig

Zwar hat sich der Tourismus im Kleinwalsertal nach der Krise wieder gut erholt, dennoch investiert die Kommune zurückhaltend. Auch weil Großprojekte anstehen.

04.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit Schulzentrum und Abwasserreinigungsanlage hat die Gemeinde Mittelberg bereits in den vergangenen Jahren in Millionenprojekte investiert. Jetzt stehen mit einem neuen Kinderhaus in Hirschegg und einem Schulzentrum in Mittelberg die nächsten teuren Vorhaben an. Zudem sollen zwei gemeinnützige Wohnbauprojekte entstehen. Geplant sind auch Neubau oder Sanierung der Tiefgarage am Walserhaus und ein Radweg zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal. Um diese Millionen-Investitionen stemmen zu können und der weiter unsicheren Situation im Tourismus zu begegnen, hat die Walser Gemeindevertretung einen eher sparsamen Haushaltsplan beschlossen. Die Entscheidung fiel einstimmig. (Lesen Sie auch: Neues Hotel in Riezlern geplant)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.