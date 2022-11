Brisante Themen auf der Theaterbühne: "Zweifel" in Fischen mit Diana Körner

John Patrick Stanleys Theaterstück Zweifel“ bringt aktuelle Themen von Missbrauch bis Rassismus auf die Bühne. Eine Hauptrolle in Fischen spielt Diana Körner.

08.11.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Hat sich der Pater einem Schüler unsittlich genähert oder nicht? Diese Frage wird nicht beantwortet, aber Zweifel bleiben. „Zweifel“ nennt sich auch das Stück des Amerikaners John Patrick Stanley, das am Donnerstag, 10. November, die Kulturgemeinschaft Oberallgäu in der Fiskina in Fischen zeigt. Diana Körner spielt die gestrenge Schwester Aloysius, die als Leiterin der kirchlichen Schule dem beliebten Pater zutiefst misstraut. Das Gastspiel des „Agon-Theaters“ wurde vom Fritz-Rémond-Theater Frankfurt produziert. Assistentin des Regisseurs Peter Kühn war Daphne Schwerhoff. Mit ihr sprach Veronika Krull.

Es werden viele aktuelle Themen angesprochen: Missbrauch, Ras-sismus, Gleichberechtigung, Homosexualität … Haben Sie in der Inszenierung einen Schwerpunkt gesetzt?

Daphne Schwerhoff: Also, ein Schwerpunkt in dem Stück ist sicher der Missbrauch in der Kirche, aber es wird offen gelassen, ob der Pater etwas getan hat oder nicht. Die Deutung bleibt dem Zuschauer überlassen. Das ist der Sinn der Sache, dass wir nicht mit der Moralkeule kommen. Jeder soll seine eigenen Schlüsse ziehen vor dem Hintergrund, dass es den Missbrauch ja gegeben hat und gibt.

Was war für Sie die größte Herausforderung bei der Probenarbeit?

Schwerhoff: Die größte Herausforderung war sicherlich, die Charaktere zu zeichnen, das Wichtigste herauszuarbeiten. Die Figuren sind so komplex, es werden so viele Themen angesprochen, dass wir uns auf bestimmte Charakterzüge beschränken mussten. Es ist ja kein Fünf-Stunden-Stück. Der Text gibt so viel her, dass wir aufpassen mussten, nicht ausufernd zu werden. Eigentlich könnte man damit mehrere Abende machen.

Wie entspricht das Bühnenbild den verschiedenen Problematiken?

Schwerhoff: Das Bühnenbild zeigt links den Rosengarten, wo sich die Patres aufhalten. Dann dürfen die Schwestern dort nicht hin, um die Hierarchie deutlich zu machen. Auf der rechten Seite ist das Büro von Schwester Aloysius, sehr spärlich eingerichtet. Das ist ganz interessant: Das Büro ist spartanisch eingerichtet, und der Rosengarten wirkt sinnlich, auch wenn die Szenen im Winter spielen und die Rosen nicht in voller Blüte stehen. Das ist ein Gegensatz zu der Strenge der Schwester.

Wie sind die Reaktionen im Publikum?

Schwerhoff: Die Leute gehen meistens guter Dinge ins Theater und gehen oft betroffen wieder hinaus. Gerade, wenn das Stück so emotional wird, wenn es hoch her geht, sieht man betroffene Gesichter. Das ist ein Stück, mit dem man sich im Nachhinein auseinandersetzen kann. Das ist die Stärke des Stücks, sich danach damit zu beschäftigen. Es geht an keinem spurlos vorüber.

Mit Diana Körner ist eine prominente Schauspielerin in dieser Produktion mit dabei. Wie lief die Zusammenarbeit?

Schwerhoff: Die war sehr, sehr gut. Die Diana Körner ist eine lustige Person. Wenn ein Versprecher passiert ist, hat sie nicht geschimpft, sondern fing an zu lachen. Sie ist ein sehr selbstironischer Mensch, sie kann gut über sich selber lachen. Ihre Auseinandersetzung mit der Rolle war sehr detailreich, sie ist Satz für Satz durchgegangen. Diese Kleinteiligkeit in der Arbeit – da konnten die Jüngeren viel davon lernen.

Das Schauspiel „Zweifel“ wird am Donnerstag, 10. November, um 20 Uhr in der Fiskina in Fischen aufgeführt. Es setzt das Abo Immenstadt der Kulturgemeinschaft Oberallgäu fort. Karten gibt’s bei der Gästeinformation Fi-schen, Telefon 08326/3646-0, im Eberl-Medienshop in Immenstadt, Telefon 08323/802-140, unter Telefon 08323/9892691 oder an der Abendkasse. Es fährt ein Bus über Blaichach und Sonthofen nach Fischen. Abfahrt ist um 19 Uhr am Immenstädter Hofgarten.

Das Agon-Theater.

Was die Kulturgemeinschaft Oberallgäu alles bietet.

