Warum jedes Jahr Tausende britische Soldaten im Oberallgäu trainieren

Die Soldaten absolvieren ein abenteuerliches Programm in Oberstdorf, Wertach und Bad Hindelang. Die erlernten Fähigkeiten setzen sie wahrscheinlich nie ein.

09.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Eine steile Felswand hochklettern, mit dem Kajak einen reißenden Fluss hinunterrasen oder mit einem Gleitschirm durch die Lüfte sausen – das ist Teil der Ausbildung, die britische Soldaten im Oberallgäu absolvieren. „Adventurous Training“ (AT) nennt sich das Programm. Bei einer Konferenz in Oberstdorf stellten unter anderem Colonel Neil Wilson, Leiter der „Adventurous Training Group“ des britischen Militärs, sowie Major Christopher Roberts, Leiter der Stützpunkte im Oberallgäu, die Ausbildung vor. Die technischen Fertigkeiten, die die Soldaten dabei erlernen, werden sie nach Angaben von Wilson im Einsatz jedoch wahrscheinlich nicht brauchen.

Britische Soldaten werden im Oberallgäu zu Führungskräften ausgebildet

Ziel ist es laut Wilson stattdessen, die Matrosen, Soldaten und Flieger zu Führungskräften auszubilden und sie widerstandsfähiger zu machen. Zentraler Punkt der Ausbildung sei es, sie aus ihrer Komfortzone herauszubringen und einem „kontrollierten Risiko“ auszusetzen. „Bisher haben wir den Schwerpunkt auf körperliche Fitness und technische Fähigkeiten gelegt“, sagte Roberts auf Englisch. Dabei sei die mentale Komponente übersehen worden. Die solle aber im AT gestärkt werden. Außerdem gehe es um den Zusammenhalt im Team. Möglich ist das AT im Oberallgäu auf der Grundlage des Nato-Truppenstatuts. Laut Verbindungsoffizier Bernhard Öppinger biete sich das Oberallgäu aufgrund seiner Lage für die Ausbildung an.

Colonel Wilson erklärte die vier verschiedenen Level der Ausbildung. Auf dem ersten Niveau würden den Rekruten grundlegende Fähigkeiten für die Führungsausbildung vermittelt. Auf Level zwei der Ausbildung, wie sie beispielsweise in Wertach durchgeführt wird, organisierten und führten die Einheiten ihre Aktivitäten selbst durch. Neben Klettern, Kajakfahren und Gleitschirmfliegen gingen die Soldaten zum Beispiel auch Skitouren, Bergsteigen und Mountainbiken. Auf der dritten Stufe werden die Expeditionen laut Wilson „ein wenig extremer“. So gebe es Einheiten, die den Mount Everest bestiegen hatten. Bei Typ vier der Ausbildung lernten die Rekruten, eine Truppe selbst zu leiten. Darauf konzentrierten sich die Soldaten in dem Oberstdorfer Stützpunkt. (Lesen Sie auch: Kuh verletzt Helfer auf Bauernhof in Oberstaufen - kein Hinweis auf Fremdverschulden)

Wie die britischen Truppenleiter im Ernstfall reagieren

„Manche Soldaten freuen sich auf die Aktivitäten, anderen sieht man die Angst richtig an“, sagte Roberts im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Truppenleiter seien jedoch vorbereitet. Wenn zum Beispiel ein Rekrut in einer Felswand nicht mehr weiter könne, kletterten die Führungskräfte hoch, hingen ihn an und brachten ihn wieder herunter.

Wie viele Unfälle es pro Jahr bei den Kursen gibt, kann Öppinger nur schwer sagen. Hauptsächlich im Winter komme es immer wieder zu Schnittverletzungen oder gelegentlich zu einer ausgekugelten Schulter. Knochenbrüche habe es in den vergangenen Jahren aber keine gegeben. Im Sommer sei das Verletzungsrisiko generell niedriger. (Lesen Sie auch: Der Alpweg ins Retterschwanger Tal bei Bad Hindelang ist wieder offen)

Auch Roberts hatte das Training selbst absolviert. Dabei habe ihm vor allem das Klettern Spaß gemacht, zum Beispiel in Oberjoch. Die Höhe und ein gewisses Risiko habe ihn daran gereizt. Überhaupt nicht gefallen habe ihm allerdings das Segeln in Großbritannien. Da sei er seekrank geworden.

Wissenswertes zur Ausbildung des britischen Militärs:

