"Brutale Qualität": Diese Veranstaltung in Rettenberg boomt wieder

Der Herbstgeländelauf in Rettenberg etabliert sich wieder im Oberallgäuer Kalender. Erfreulich: Heuer sind 200 Kids am Start.

04.10.2023 | Stand: 16:23 Uhr

Er ist zurückgekehrt, um zu bleiben. Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr legte der Zötler-Herbstgeländelauf des SC Rettenberg heuer noch einen drauf: Mit 260 Meldungen über alle Altersklassen etabliert sich die traditionsreiche Veranstaltung bei ihrer zweiten Austragung seit der Rückkehr endgültig im Oberallgäuer Kalender.

Comeback nach 25-jähriger Pause

„Wir sind sehr glücklich darüber, wie das Ganze nun läuft“, sagt Skiclub-Rettenberg-Präsident Fabian Häusler. „Es hat alles super geklappt, es waren perfekte Rahmendingen fürs Rennen, super Zahlen und eine brutale Qualität in der Spitze.“ Vor dem Wiederaufleben 2022 war der beliebte Wettkampf zuvor 25 Jahre nicht mehr ausgetragen worden. Bei den Damen gewann heuer Mia Jurenka vom SV Vaihingen, das Rennen der Herren gewann der Sonthofer Triathlet Fabian Eisenlauer.

Besonders erfreulich: Allein 200 Starter waren Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. „Das ist wahnsinnig schön. Schon bei der ersten Startwelle, den Kleinsten, war mit 60 Kindern richtig Trubel“, sagt der 34-jährige Häusler, der zudem Rennleiter war. 180 Kinder kämen dabei aus dem Langlaufbereich.

Knüppelharter Anstieg zur Zötler-Brauerei

Sie alle hatten beim Herbstgeländelauf unterschiedliche Runden um Rettenberg zu absolvieren. Der Lauf zählt in diesem Jahr zur vom Allgäuer Skiverband gegründeten Sommer-Cup-Serie – die Ergebnisse fließen entsprechend in die Winter-Wertung ein.

Der Kurs für die U18, die Damen, Herren sowie für die Masters war dreimal zu umrunden, der Nachwuchs, U12 bis U15, lief die Strecke einmal, die Starter der U8 bis U11 auf verkürzten Kursen. Alle ab der U10 hatten jedoch den knüppelharten Schlussanstieg an der Zötler-Brauerei vor der Brust, der wenige Tage zuvor auch bei der Grüntenstafette angestanden hatte.

Immerhin hatte der Wettergott – übrigens wie schon im Vorjahr – ein Nachsehen mit den Athleten und erwartete das Feld am Tag der Deutschen Einheit mit bestem Wetter und sommerlichen Temperaturen.

Sensationeller Erfolg bei den Frauen

Nach dem Start an der Brauerei ging es für die Läufer über Asphalt, Forst- und Schotterwege durch Rettenberg in den Hasengarten und über diesen wieder zurück. Die anspruchsvolle Strecke verlangte den Läufern aller Klassen einiges ab. Die Zuschauer an der Strecke und vor allem am steilen Zielhang vor der Brauerei motivierten die Athleten und sorgten so für den letzten „Push“. Im Vorhof der Brauerei musste noch ein Technik-Parcours bewältigt werden, bevor es ins Ziel ging.

Bei den Damen gewann Mia Jurenka, Lebensgefährtin von Tobias Prater, in 30:04,0 Minuten souverän mit einem schier unglaublichen Vorsprung von 58,2 Sekunden vor der Hindelangerin Charlotte Heim (Allgäu Outlet Raceteam). Dritte wurde deren Teamkollegin vom AORT, Johanna Steinmüller. Siegerin Jurenka führte von Anfang an und gab diese Position bis ins Ziel nicht mehr her.

Heißes Duell zwischen Eisenlauer, Prater und Pulfer

Dagegen gab es bei den Herren auf den drei Runden über insgesamt 7,7 Kilometer einen heißen Kampf um die Sonderwertung der schnellsten Auftaktrunde – und entsprechend danach einen Führungswechsel in Runde zwei.

Der spätere Sieger Fabian Eisenlauer (26:41,5/Laufsport Saukel b_faster) löste Simon Pulfer von der Führungsposition ab und gab diese in einem spannenden Rennen bis zum Schluss nicht mehr ab. Auf Platz zwei landete Eisenlauers Teamkollege Tobias Prater (27:10,3). Pulfer, ebenso wie Jurenka, sicherten sich aber mit dem Sieg der Sonderwertung zur schnellsten Startrunde je ein 30-Liter-Fass des Namensgebers.

„Wir haben die ein oder andere Stelle gefunden, an der wir arbeiten werden“, sagt Häusler, der sich über die Unterstützung von 35 Helfern ausschließlich aus dem Skiclub Rettenberg freute. „Aber wir haben den 3. Oktober etabliert. Am Feiertag werden wir unseren Lauf auch im nächsten Jahr austragen. Und ich hoffe schwer, noch viele weitere Jahre danach.“