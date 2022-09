Termin, Programm, Öffnungszeiten: Das sollten Sie zur Bühler Seeweihnacht wissen

Die Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee soll 2022 am Wochenende vor Weihnachten stattfinden. Alle Infos zu Programm und Öffnungszeiten im Überblick.

29.09.2022 | Stand: 16:53 Uhr

Die Bühler Seeweihnacht ist 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Stattdessen gab es 2021 einen Adventszauber an allen vier Wochenenden vor Weihnachten mit stimmungsvoller Beleuchtung am Hafen des Großen Alpsees. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann findet die Bühler Seeweihnacht 2022 statt?

Programm: Was sind die Höhepunkte am und im Alpseehaus?

Wie komme ich zur Seeweihnacht am Großen Alpsee?

Steckbrief: Die Bühler Seeweihnacht auf einen Blick

Name : Bühler Seeweihnacht

: Bühler Seeweihnacht Ort : 87509 Immenstadt im Allgäu

: 87509 Immenstadt im Termin : 16. bis 18.12.2022

: 16. bis 18.12.2022 Umfang: Händlermarkt, Weihnachtsfest

Öffnungszeiten: Wann ist die Bühler Seeweihnacht?

Die Seeweihnacht in Bühl am Alpseehaus in Immenstadt (Seestraße 10) soll 2022 von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Dezember, stattfinden. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 16. Dezember : von 16 bis 21 Uhr

: von 16 bis 21 Uhr Samstag, 17. Dezember : von 12 bis 21 Uhr

: von 12 bis 21 Uhr Sonntag, 18. Dezember: von 12 bis 21 Uhr

Programm: Was sind die Höhepunkte bei der Bühler Seeweihnacht?

Bei der Bühler Seeweihnacht am Alpseehaus gibt es ein kleines Hüttendorf am Großen Alpsee. Auf dem Markt bieten Händler und Handwerker ihre Waren an - unter anderem Handwerkskunst aus Stein, Holz und Stoff.

Das Weihnachtsfest unter dem Motto "Rockin‘ Christmas" am Freitag, 16. Dezember, beginnt um 19 Uhr im Alpseehaus.

In Immenstadt findet zudem der Christkindlesmarkt auf dem Marien- und Klosterplatz statt.

Wo gibt es Parkplätze in Immenstadt?

Die Besucher der Seeweihnacht können die öffentlichen Parkplätze in Immenstadt nutzen - wie die Parkflächen am Alpseehaus, an der Aach, auf dem Viehmarktplatz, in der Innenstadt oder die Parkhäuser am Bahnhof oder am Klostergarten.

Wie komme ich zur Seeweihnacht nach Bühl?

Besucher können nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Seeweihnacht kommen: Entweder mit dem Zug zum Bahnhof in Immenstadt - Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn - oder mit dem Bus. Auskunft über Bus-Anfahrt- und Abfahrtzeiten finden Sie bei der Mona.

Wo kann ich in Immenstadt übernachten?

Besucher können in Immenstadt und den Stadtteilen Akams, Bühl, Eckarts, Diepolz, Rauhenzell und Stein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Immenstadt unter Telefon +49 8323/998877 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet die Seeweihnacht in Bühl am Alpsee?

Die Stadt Immenstadt (Referat Marketing und Eventmanagement) veranstaltet die Bühler Seeweihnacht.

Wann finden die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu statt? Eine Antwort darauf bekommen Sie hier in unserem Überblick.