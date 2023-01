Wegen Ex-Freundin: Mann verprügelt Kontrahenten mit Staubsaugerrohr

Ein Streit unter zwei Männern wegen ihrer gemeinsamen Ex-Freundin ist in Burgberg eskaliert. Ein Kontrahent schlug mit einem Staubsaugerrohr zu.

27.01.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Kurioser Streit am Donnerstagabend in Burgberg (Landkreis Oberallgäu): Zwei Männer waren laut Polizei wegen ihrer gemeinsamen Ex-Freundin aneinandergeraten. Infolge dessen stattete der 45-Jährige dem 38-Jährigen einen Besuch in dessen Wohnung ab. Dort eskalierte dann die Auseinandersetzung.

Der 45-Jährige klingelte an der Wohnungstür, der 38-Jährige öffnete. Der ältere Mann stürmte in die Wohnung und begann damit, seinen Kontrahenten mit einem Staubsaugerrohr zu verprügeln. Daraufhin brachte sich der 38-Jährige unter einem Fahrrad in Sicherheit.

Doch damit nicht genug: Der 45-Jährige hatte sich nach seinem Ausraster nicht beruhigt - und schlug mehrmals mit Fäusten gegen das Rad. Anschließend verschwand der Mann wieder. Der 38-Jährige zeigte ihn wegen Körperverletzung an.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu finden Sie hier.