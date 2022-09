Burgberger Firma "Held" geht mit Solarenergie in die Zukunft

Das Unternehmen Held aus Burgberg investiert in eine Photovoltaik-Anlage für eine autarke Energieversorgung am Standort Sonthofen.

25.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Burgberger Motorradbekleidungshersteller Held geht neue Wege: Ende August wurde die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Held Flagship-Stores in Sonthofen in Betrieb genommen. Die Held GmbH hat dazu einen sechsstelligen Betrag investiert und plant, in den kommenden drei Jahren vergleichbare Anlagen an allen weiteren Standorten des Betriebs in Burgberg, Burgberg-Erzflöße und Kempten zu installieren. Das teilt das Unternehmen mit.

Zehnmal mehr CO2-Einsparung als mit Gas

Als zukunftsorientiertes Allgäuer Familienunternehmen sei es Held ein Anliegen, nicht nur angesichts der jüngsten Entwicklungen am Energiemarkt, Potenziale zu erkennen, um Energie einzusparen oder selbst zu erzeugen. „Mit der neuen PV-Anlage auf dem Dach des Flagship-Stores haben wir uns bewusst für eine nachhaltige Energielösung entschieden“, sagt Geschäftsführer Markus Held. „Damit erreichen wir gleichzeitig CO2-Einsparungen in Höhe vom Zehnfachen dessen, was bei der Energieerzeugung aus Erdgas anfallen würde.“

Die moderne Anlage bestehe aus 250 Modulen mit einer Gesamtleistung von 99,2 kWp, sagt Günter Knäbler, Inhaber der Firma Günters Elektroservice. „Damit gehört sie zu den Größten im Oberallgäu." Er freue sich über den umfangreichen Auftrag und darüber, einen Beitrag zu zukunftsweisenden Lösungen zu leisten.

