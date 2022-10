Caritas und Diakonie im Oberallgäu: „Wir kommen an unsere Grenzen“

Anforderungen an soziale Einrichtungen steigen enorm an. In einer Konferenz berichten Oberallgäuer Verantwortliche, welche Herausforderungen auf sie zukommen.

Die Coronapandemie und immer mehr Hilfesuchende bringen die sozialen Einrichtungen im Oberallgäu und in Kempten an ihre Grenzen. Das kam bei einem Treffen der Caritas und der Diakonie mit pastoralen Mitarbeitern des katholischen Dekanats Sonthofen und der evangelischen Dekanatsregion Oberallgäu in Sonthofen heraus. Unter der Leitung des evangelischen Pfarrers Gerhard Scharrer und des katholischen Dekans Karl-Bert Matthias stellten die Vertreter ihre vielfältigen Aufgaben und Angebote vor.

Zum Auftakt der Konferenz gaben die Verantwortlichen der sozialen Einrichtungen einen Einblick in ihre Aufgaben. „Der Bedarf steigt enorm, natürlich auch gemäß der demografischen Entwicklung“, sagte Christoph Nunner, Geschäftsführer des Caritas-Verbands Kempten-Oberallgäu, zum Bereich der ambulanten sowie stationären Pflege. Der Caritasverband Oberallgäu ist der größte von insgesamt 14 Kreisverbänden in der Diözese, und bietet Beratung, Hilfe und Pflege an. Zum Angebot gehörten außerdem Einrichtungen wie Tafelläden, der offene Mittagstisch oder Wärmestuben und etwa Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen. Die Caritas sei auf Spenden angewiesen, die finanziellen Zuschüsse der Diözese lägen nur bei neun Prozent. „Wir sind da, wenn Menschen in Not sind“, sagte Nunner und bestätigte die enge Zusammenarbeit mit den Pfarreien.

"Der Staat lagert immer mehr aus"

Miriam Schnitzler, zuständig für die Unternehmenskommunikation, stellte bedauernd fest: „Der Staat lagert immer mehr aus. Beim Ausfüllen von Anträgen für Hartz-IV oder zur Existenzsicherung helfen wir, aber wir kommen an unsere Grenzen.“

Martin Rüster ist Leiter des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) Oberallgäu der Diakonie im Immenstadt. Das SPZ ist eine Anlaufstelle für Menschen mit langen, psychischen Erkrankungen. Die Hilfesuchenden erhielten hier kurzfristig Termine und würden auch bis zur Vermittlung eines Therapeuten begleitet. Seit vergangenem Jahr gebe es in der Region zudem den Krisendienst mit der Rufnummer 0800/65530000 – mobile Einsatzteams werden so in die Haushalte geschickt.

Von Notfallsituationen und Alterspsychiatrie

Über die Notwendigkeit solcher Hilfen in Notsituationen berichtete auch Pfarrer Matthias, der nach dem tragischen Unfalltod eines Kindes nur schwer Unterstützung für die traumatisierten Eltern gefunden hatte. „Es ist wichtig, dass man weiß, wohin man sich wenden kann“, stellte er fest. Das besondere Feld der Alterspsychiatrie beleuchtete Katharina Wagner. „Besonders Frauen sind betroffen“, berichtete sie aus Erfahrung. Bei den Erkrankungen handele es sich nicht um Formen einer Demenz, sondern um Depressionen, um Angst-, um Zwangs- oder bipolare Störungen.

