Christkindl-Postamt in Sonthofen nimmt Wunschzettel entgegen - und schreibt sogar zurück

30.11.2022 | Stand: 10:59 Uhr

Das Christkind in Sonthofen wartet dieses Jahr wieder auf die Wunschzettel zahlreicher Kinder. Und dafür hat es sogar sein eigenes Postamt. Den Informationen der Stadtverwaltung Sonthofen zufolge können die Wunschzettel ab dem kommenden Wochenende (Freitag, 2. Dezember bis Dienstag, 6. Dezember) auf dem Klausenmarkt abgegeben werden. Eine weitere Möglichkeit dazu besteht am Sonntag, 11. Dezember vor dem Nikolausballonstart.

Es gibt eine Neuerung: Das Christkind achtet von jetzt an auf Datenschutz

Die Antwort auf die Briefe der Kinder, die eine Absenderadresse auf ihren Wunschzettel geschrieben haben, kommt von nun an nicht mehr aus den Himmelspforten, sondern vom Christkindl-Postamt der österreichischen Post. Die Bestimmungen zum Datenschutz haben sich im Zuge dessen geändert: Jeder Wunschzettel muss nun mit einem Datenschutzhineis versehen sein. Dies muss vor dem Einwurf berücksichtigt werden. Ansonsten kann das Christkind keine Antwort versenden.

Weihnachtsballonpost von Sonthofen in alle Welt

Für Erwachsene und Firmen gibt es nach der Ballonlandung von Nikolaus am 11. Dezember eine besondere Möglichkeit, Weihnachtsgrüße zu verschicken - per Weihnachtsballonpost. Der Alpen Ballonsportclub Allgäu sowie die Briefmarkenfreunde Düsseldorf sorgen dafür, dass die Weihnachtsballon-Briefe nach der Ballonlandung zum Christkindl-Postamt gebracht werden. Dort werden sie für den Versand in alle Welt vorbereitet. Garantiert wird dabei, dass alle Briefe ihre Empfänger rechtzeitig vor Weihnachten erreichen.

Die besonderen Weihnachtsballon-Briefe sind über die Briefmarkenfreunde Düsseldorf erhältlich:

Adresse: Ulrich Rüther, Graf-Recke-Straße 57, 40239 Düsseldorf

Telefonnummer: 0211/6914144

Email: ulrich.ruether@gmx.de

Die Briefe kosten zwei Euro pro Stück zuzüglich der Kosten für das Porto der österreichischen Post. Der Reinerlös dieser Benefiz-Aktion geht an die Kinderdörfer in Wahlwies am Bodensee und Altmünster am Traunsee.

