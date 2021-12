Christmas Show: Musicalstars bringen Revue voller Rhythmus nach Oberstdorf

Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu will mit „Motown Goes Christmas“ im Oberstdorf-Haus beschwingt auf das Weihnachtsfest einstimmen. Was die Zuschauer erwartet.

14.12.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Rhythmisch, poppig und jazzig – das verspricht die „musikalische Weihnacht“ des Tourneetheaters „Eurostudio Landgraf“. Unter dem Motto „Motown Goes Christmas“ gastiert die Show am Freitag, 17. Dezember, in Oberstdorf. Die Produktion war angefordert worden von der Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Die Idee zu der Revue hatte Ute Rickert (56), die beim „Eurostudio Landgraf“ als Projekt- und Produktionsleitung für das Musiktheater verantwortlich ist. Mit ihr sprach Veronika Krull.

Können Sie uns den Begriff „Motown“ kurz erklären?

Ute Rickert: Motown Records ist das weltberühmte Plattenlabel, das Berry Gordy in den 60er Jahren in Detroit gegründet hat. Der Begriff Motown ist die Abkürzung für Detroit, auch genannt „Motor Town“. Gordy kürzte es ab zu Motown, das zu dem erfolgreichsten Label der Welt werden sollte. Bei dem Plattenlabel „Motown Records“ wurden viele weltberühmte Künstler wie Marvin Gaye, The Temptations, The Four Tops, Diana Ross & The Supremes, The Jackson Five und Stevie Wonder unter Vertrag genommen.

Was brachte Sie auf die Idee zu dieser Revue?

Rickert: Im Zuge der Vorgängerproduktion „Motown – Die Legende“, die über sechs Jahre sehr erfolgreich beim Eurostudio der Konzertdirektion Landgraf lief, setzte sich über die Jahre hinweg die Idee in meinem Kopf fest, auch eine Weihnachtsshow machen zu wollen. Es gibt sehr viele Plattenaufnahmen mit typisch amerikanischen Weihnachtsliedern berühmter Motown-Künstler, die zwischen den 60er und 80er Jahren veröffentlicht wurden.

Lesen Sie auch

Jahresausstellung der Oberallgäuer Künstler "Die Südliche" in Oberstdorf: 36 Künstler zeigen ihre Werke

Es werden auch zeitlose Weihnachtslieder zu hören sein. Welche zum Beispiel?

Rickert: Eine kleine Auswahl: „Rudolph the Red Nosed Reindeer“, „White Christmas“, „Santa Claus Is Coming to Town“, „Jingle Bells“, „Rockin’ around the Christmas Tree“, „Let It Snow“ und „Joy to the World“.

Wie viele Musiker sind auf der Bühne? Wer sind die Künstler?

Rickert: Es sind fünf Musiker: Matti Klein (Keyboards), Martin Werner (Gitarre), Richard Müller (Bass), Moritz Köther (Reeds) und Richy Denis (Schlagzeug). Und wir haben vier renommierte Sänger. Wilson D. Michaels wurde in Miami geboren und arbeitet als Regisseur, Schauspieler und Sänger. Er war unter anderem in der Hamburger Stage-Produktion von Disneys „Der König der Löwen“ in einer der Hauptrollen als Löwenkönig Mufasa zu sehen. David-Michael Johnson stammt aus Ohio. Er spielte unter anderem am Broadway in „Porgy and Bess“ und „Singin’ in the Rain“. Sein internationales Debüt gab er als „Electra“ in „Starlight Express“. Außerdem ist er weltweit als Konzertsänger unterwegs sowie seit 1999 ständiger Solist bei der Konzertreihe „The Night of a Thousand Voices“ der Londoner Royal Albert Hall. Johnson gehört auch zum Premierenensemble der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals „We Will Rock You“. Der Soulsänger und Songwriter Marshall Titus kommt aus Chicago und lebt seit einigen Jahren in Hamburg, nachdem er schon viele musikalische Projekte in den USA erfolgreich begleitet hat. Julius P. Williams III stammt ebenfalls aus den USA und ist in zahlreichen Musicals und Opern in den USA und Europa aufgetreten. Er hat am Konservatorium in Boston den Master im Fach „Klassischer Gesang“ abgelegt und arbeitet als Gesangslehrer in Berlin.

Gibt es auch Tanzelemente?

Rickert: Ja, die komplette Show ist choreografiert.

Das Gastspiel: Die Revue „Motown Goes Christmas“ wird am Freitag, 17. Dezember, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus in Oberstdorf aufgeführt. Karten gibt es im Medienshop des Allgäuer Anzeigeblatts in Immenstadt, bei den Tourist-Informationen Sonthofen und Oberstdorf, bei der Immenstädter Buchhandlung Lindlbauer sowie unter der Telefonnummer 08323/9980078, unter der E-Mail: karten100@web.de oder an der Abendkasse. Es gilt die 2G-plus-Regelung.

Was die Kulturgemeinschaft Oberallgäu alles bietet.

Das Eurostudio Landgraf.

Lesen Sie auch: "Was die neuen Corona-Regeln für die Kulturgemeinschaft Oberallgäu bedeuten".

Lesen Sie auch: "Landestheater zeigt in Oberstdorf Schiller-Klassiker mit blutvoller Leidenschaft".