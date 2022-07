Comeback des Spektakels! Walser Trail Challenge steigt mit 1000 Startern

Die Walser Trail Challenge meldet sich mit drei Strecken zurück. Rennleiter Erich Pühringer freut sich, spricht aber auch von extremen Herausforderungen.

29.07.2022 | Stand: 19:29 Uhr

Es ist – vor atemberaubender Kulisse – eine eminente Herausforderung für alle Beteiligten. Nach zweijähriger Zwangspause findet am Wochenende die sechste Auflage der Walser Trail Challenge statt. Die Ausdauersport-Veranstaltung hat sich seit der Premiere 2015 in der Region einen Namen als attraktives und knüppelhartes Rennwochenende gemacht. „In den letzten Tagen vor dem Event hat der Stress überwogen, aber wir freuen uns auf die Läufer und sind wahnsinnig gespannt auf das Feedback der Sportler“, sagt Rennleiter Erich Pühringer. Mit dem Start des Widderstein Trails am Samstag in Baad (10 Uhr) jagt die Challenge die Teilnehmer auf drei verschiedenen, höchstanspruchsvollen alpinen Strecken über die Bergpfade des Kleinwalsertals.

Zwei Pakete für Läufer: Challenge Classic und Challenge Pro

Die Hälfte der Teilnehmer absolviert im Gegensatz zu Einzelmeldungen die komplette Challenge, indem sie beim Widderstein Trail und am Sonntag bei einem der beiden anderen Läufe, dem Walser Trail oder dem Walser Ultra Trail an den Start geht. „Bei den Sportlern, vor allem bei den Profis, herrscht sehr große Freude, dass unsere Challenge endlich stattfindet und dass sie wieder Gas geben können“, sagt Pühringer. „Etliche Läufer sind eine ganze Weile vor unserer Challenge ins Walsertal gereist, haben ihren Urlaub hier verbracht und gleichzeitig trainiert. Sie sind alle heiß.“

Trotz aller Vorfreude hat sich die Unsicherheit aufgrund der Pandemie nach wie vor wie ein roter Faden durch die Organisation gezogen, gesteht Pühringer. Als er mit seinem Organisationsteam vor einem Jahr mit den Vorbereitungen auf die sechste Challenge begonnen hat, war die Entwicklung der Pandemie-Lage nicht abzusehen. Ebenso wenig, ob all das ehrenamtliche Engagement der Walser einmal mehr umsonst sein werde und die Veranstaltung ein drittes Mal abgesagt werden müsse. „Wir hatten Anlaufschwierigkeiten. Es ist sowieso schwierig, ehrenamtliche Helfer zu finden, und unter diesen Voraussetzungen ist die Motivation noch mehr zurückgegangen“, klagt Pühringer. Dennoch sind heuer 120 Helfer dabei. „Seit vier Monaten, seitdem wir Fahrt aufgenommen haben, hat sich die Verunsicherung in Motivation und in Vorfreude verwandelt“, sagt Pühringer.

950 Teilnehmer gelistet - namhafte Athleten aus der Region

Zwei Wochen vor dem ersten Wettkampftag haben die Helfer erste Markierungen und Hinweistafeln auf der Strecke angebracht – zwei Stunden vor den Läufen begibt sich erneut ein Vortrupp auf die Strecke und kontrolliert die Wegweiser. Allein die Anmeldungen trudelten im Gegensatz zu den Vorjahren nur zögerlich ein. „Das ist ein Trend, den alle Laufveranstaltungen spüren“, sagt Pühringer. „20 Prozent Rückgang ist normal, aber wir können uns nicht beklagen“, sagt der Rennleiter, der vor dem Startschuss 950 Teilnehmer gelistet hat – eine Auslastung von 85 Prozent. Das Feld allerdings – auch das hat Tradition – ist auch heuer prominent. Zwar kommt alleine „adidas“ mit einer Riege Profis an den Start.

Doch auch die Sonthofer Ausdauersportler vom Allgäu-Outlet Raceteam haben starke Starter dabei. Auf der Trail-Distanz könnte der Sieg über „Jojo“ Klein gehen. Der zuletzt angeschlagene 30-jährige Oberstdorfer gewann bereits den Ultra 2017 in mit Streckenrekord von 8:06:12 Stunden. Von den regionalen Größen sind APM-Ultra-Sieger Michael Zweigart (Ultra, Allgäu Outlet), der deutsche Skibergsteig-Meister Marc Dürr (Walser Trail, ebenfalls AORT), David Kögler (Challenge Classic), Thorsten Reichelt (Classic, Laufbasis), Stefan Lämmle (Wiggensbach), Patrick Conradi (Laufbasis) und Daniel Jochum (Tri-Team Kleinwalsertal) dabei.

Rennleiter Pühringer: "Das ganze Tal schafft zusammen"

Pühringer rechnet zudem mit großem Zuschauerinteresse. „Viele gehen traditionell in die Berge, um die Läufer anzufeuern. Im Start-Ziel-Bereich ist immer einiges los. Die Atmosphäre wird wieder „familiär“, verspricht der Rennleiter. Auch das ist für Pühringer ein Punkt, der den Charme ausmacht, den Sportler und Zuschauer an der Walser Trail Challenge schätzen. „Wir haben eine lockere Basis und das ganze Tal schafft für die Challenge zusammen“, sagt der Walser.

Und diese hat es auch heuer sportlich wieder in sich: „Es sind reine Trails in den Bergen, die Trittsicherheit fordern, mit Tieren und der Bergwelt des Walsertals bietet sich zudem eine eindrucksvolle Kulisse. Höhepunkte sind beim Ultra das Gottesackerplateau und der Widderstein“, sagt Pühringer. Auch die „Doppel-Starter“ der Challenges erleben die Strecke zweimal anders, weil es am Sonntag im Gegensatz zum Tag davor in entgegengesetzter Richtung auf den Widderstein geht. Die ambitionierten Profis dürften sich zwar auf die Strecke konzentrieren, aber auch der ein oder andere Siegkandidat nutzt die „Hotspots“ der Fotografen für eine Pause.