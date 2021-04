Comeback nach fünf Jahren: Wie Sonthofens Ex-Torhüter Nico Steiger heute lebt

Nach dem Abschied auf Raten und einer langen Pause hütet Nico Steiger in Niederbayern wieder „den Kasten“. Wie es dem 43-jährigen Polizisten heute geht.

22.04.2021 | Stand: 17:08 Uhr

Am 24. Mai 2008 war offiziell Schluss. Da hatte Nico Steiger sein Abschiedsspiel in Sonthofen im Rahmen des Landesliga-Heimspiels gegen 1860 Rosenheim. Sein „schleichender Abschied“ aus dem Kasten der Kreisstädter kündigte sich aber schon Jahre zuvor an, aus beruflichen Gründen. 2005 begann der Keeper, der zwei Jahre zuvor vom TSV Blaichach zum 1. FC Sonthofen gewechselt war, in Dachau seine Ausbildung bei der Polizei. Früh war ihm klar, dass er im Schichtdienst in München arbeiten würde, was sich zeitlich nicht mit den Trainingseinheiten vereinbaren ließ.

Nico Steiger erlebt zwei Aufstiege mit dem 1. FC Sonthofen

„Ich habe einen Leistungsanspruch an mich und wenn ich spiele, will ich der Mannschaft auch helfen“, sagt Steiger. Nach der Sonthofer Oberliga-Meistersaison 2007, in der sich die Truppe von Trainer Stefan Keller mit drei Punkten vor Gersthofen den Aufstieg in die Landesliga gesichert hatte, verkündete der damals 30-Jährige seinen Abschied. In der darauffolgenden Saison trainierte er beim Münchner Kreisligisten FC Neuhadern und pendelte zwischen der Landeshauptstadt und den Kreisliga-Partien der Reserve des FCS.

Trotz aller zeitlichen Kraftakte, die er in dieser Zeit bewältigen musste, schwärmt Steiger von der Kreisliga-Spielzeit als „Wahnsinns-Saison“. Am Ende stand sogar der nächste Aufstieg. Aber obwohl sein Trainer Dieter Walther dem Keeper „großen Anteil“ am Aufstieg zusprach, erkannte Steiger, dass es „in der Bezirksliga mit wenig Training gar nicht mehr funktionieren würde“ und er seinen Anforderungen nicht mehr gerecht werden könnte. Daher verkündete er zum Saisonende mit nur 31 Jahren seinen Rücktritt.

In der Pandemie bitzelt es wieder

Seinen Pass ließ Steiger allerdings bei den Kreisstädtern mit dem Angebot, „wenn mal Not am Mann ist auszuhelfen“, oder sich bei einem Auswärtsspiel im Münchner Raum auf die Bank zu setzen. In den darauffolgenden Jahren folgten eine Handvoll sporadischer Einsätze für die Kreisstädter, bis er mit Ehefrau Daniela in deren niederbayerische Heimat zog. Am Tor zum bayerischen Wald genießt Familie Steiger nun die ländliche Idylle. Vor allem während der Pandemie weiß Nico Steiger „das Glück“, in der ländlichen Region die Natur genießen zu können, zu schätzen.

Nico Steiger (Zweiter von links) bei seiner Verabschiedung beim 1. FC Sonthofen 2007. Bild: Günter Jansen

Durch Umzug und Hausbau ruhte seine Karriere fünf Jahre – doch das runde Leder fehlte ihm. „Es hat mich gebitzelt, wieder zu spielen“, sagt der 43-Jährige. Um wieder in den Kasten zu kommen, wollte er in seiner neuen Heimat Schwarzach bei den „Alten Herren“ spielen – doch die Abteilungsleitung des niederbayerischen Kreisklassisten bot dem Oberallgäuer an, mit der ersten und zweiten Mannschaft zu trainieren. Das Angebot nahm der Kicker gerne an. Seinen letzten Einsatz im Kasten hatte der 43-Jährige daher erst am 20. Oktober 2019 – der soll aber nicht der letzte gewesen sein.

„Eine super Truppe in Sonthofen“

Den freiwilligen Abschied vom höherklassigen Fußball hat Nico Steiger nie bereut. „Ich bin ja kein Profi, da geht der Beruf vor und der Abschied aus Sonthofen kam daher nicht überraschend“, sagt er. Was ihm allerdings fehlt, sind die Teamkollegen aus dem Oberallgäu. „Es war eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Wir hatten eine super Truppe, die Jungs waren klasse, es war ein toller Zusammenhalt. Alles hat gepasst“, schwärmt der 43-Jährige.

Sportliche Highlights waren freilich die Aufstiege, aber auch ein paar andere Momente sind ihm im Gedächtnis geblieben. Beispielsweise das spannende Finale der Saison 2005/2006, als der Kopfball von Florian Pflug in der buchstäblich letzten Sekunde beim TSV Neusäß zum erlösenden 1:0-Siegtor einschlug und den Kreisstädtern noch eine theoretische Chance auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation wahrte. Vor über 1000 Zuschauern im Sonthofer Illerstadion zog das Team dann jedoch mit 1:2 gegen den direkten Konkurrenten TSV Gersthofen den Kürzeren.

Das sportliche Geschehen seiner ehemaligen Clubs verfolgt Nico Steiger heute zwar zumindest im Internet noch regelmäßig, er bedauert allerdings, dass der Kontakt zu den früheren Teamkollegen nur noch gering ist. Obwohl seine Mutter und seine Schwestern noch heute im Oberallgäu leben, kommt der Polizeieinsatztrainer für Außenfortbildung mit seiner Ehefrau Daniela und der gemeinsamen achtjährigen Tochter Johanna durchschnittlich nur noch jedes Vierteljahr ab und an in seine alte Heimat.