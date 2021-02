In Oberstdorf wurde eine Rentnerin ertappt, wie sie in einem Geschäft FFP2-Masken entwendete. Nahezu überall im Allgäu hält Corona die Polizei auf Trab.

21.01.2021 | Stand: 14:42 Uhr

Das Personal in einem Ladengeschäft in Oberstdorf beobachtete am Mittwoch eine ältere Frau, die eine größere Packung FFP2-Masken entwendete. Die Mitarbeiter verständigten die Polizei - die Beamten rückten an und nahmen die Personalien der Rentnerin auf. Sie erhält nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Die Masken hatten laut Mitteilung einen Wert von rund 20 Euro. Zusätzlich bekam die Dame Hausverbot in dem Oberstdorfer Geschäft.

Generell halten die Corona-Lage und Verstöße gegen die gültigen Regeln die Polizei in der Region auf Trab. Die Beamten mussten auch zur Wochenmitte immer wieder Regelbrüche aufnehmen. Ein Überblick:

Bei Oberstaufen hielten Polizei-Beamte am Mittwochmittag das Auto eines Österreichers an. Der 44-Jährige sagte, er sei in Oberstaufen beim Einkaufen gewesen - ein Verstoß gegen die derzeit gültigen Corona-Regeln. Die Streife stellte die frisch eingekauften Lebensmittel im Kofferraum des Wagen fest. Den Fahrer schickten die Beamten nach Österreich zurück. Sie erstatteten beim Landratsamt Oberallgäu Anzeige gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Ausgangssperre: Autofahrer in Lindau will der Polizei keinen Grund nennen, weshalb er nachts unterwegs ist