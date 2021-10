Keine kostenlosen Corona-Tests mehr im Oberallgäu und in Kempten

Ab Montag werden in den Testzentren des Landkreises Oberallgäu und der Stadt Kempten keine kostenfreien Corona-Tests mehr angeboten. Es gelten aber Ausnahmen.

Mit den kostenlosen Corona-Tests für alle ist es ab Montag, 11. Oktober auch in den kommunalen Testzentren von Landkreis Oberallgäu und Stadt Kempten vorbei. In beiden Einrichtungen werden kostenlose Tests zwar weiterhin angeboten – aber nur noch für einen ganz eng begrenzten Personenkreis.

Dazu zählen beispielsweise Menschen, die nachweislich aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können sowie Schwangere und Kinder, die zum Zeitpunkt der Testung das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auch Studierende werden noch bis zum 30. November kostenlos getestet, Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bis zum 31. Dezember.

Kostenlose Corona-Tests im Oberallgäu und in Kempten nur noch in Ausnahmefällen

Zudem besteht das kostenfreie Angebot auch für Beschäftigte sowie Besucher von Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, sofern die jeweilige Einrichtung selbst keine Tests anbietet, teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Die Zugehörigkeit zu einer Ausnahmegruppe muss nachgewiesen werden. Kostenlose Testungen gibt es auch weiterhin für Personen, die vom Gesundheitsamt zu Tests aufgefordert wurden, wie etwa Kontaktpersonen oder Personen, die PCR-Tests durchführen lassen müssen.

Die kostenpflichtigen Tests für alle anderen Personengruppen können in den beiden Testzentren in Sonthofen am Marktanger und in Kempten in der ARI-Kaserne laut Landratsamt nicht angeboten und durchgeführt werden, also weder kostenpflichtige Schnelltests noch kostenpflichtige PCR-Tests. Die kostenpflichtigen Tests können aber in Apotheken, die Testungen anbieten, und in den privaten Testzentren durchgeführt werden.

