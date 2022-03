Covid: Besuchsverbot für die Geriatrie-Kliniken in Sonthofen

Nach Ausbruch der Omikron-Variante in dem Sonthofer Reha-Zentrum werden die Schutzmaßnahmen noch weiter verschärft. 14 Patienten haben sich angesteckt.

Omikron hat jetzt auch die Geriatrie-Kliniken Sonthofen erreicht. Wie der Klinikverbund Allgäu mitteilt, zu dem der Standort gehört, sind in Sonthofen 14 Patienten sowie auch einige Mitarbeiter an der Covid-Variante erkrankt. „Allen 14 Patientinnen und Patienten geht es gut und sie zeigen kaum oder nur leichte Symptome“, sagt Klinikleiterin Simone Spieler. Alle Covid-Patienten seien auch geimpft gewesen.

Wegen des Ausbruchs wurden – in Absprache mit dem Landratsamt – die Infektionsschutzmaßnahmen, die schon zuvor streng waren, noch verstärkt. Bis auf Weiteres gilt in den Geriatrie-Kliniken ein Besuchsverbot. Dies sei zum Schutz aller Patienten notwendig. Laut Spieler seien die 14 Patienten in einer eigenen Covid-Station untergebracht. „Auf dieser Station tragen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplette persönliche Schutzausrüstung.“ Außerdem würden Reihentestungen von Patienten und Mitarbeitern durchgeführt. Sobald die Tests negativ sind, wird das Besuchsverbot wieder aufgehoben.

Die Geriatrie-Kliniken Sonthofen sind ein Reha- und Akutzentrum für Älterenmedizin. 90 Patientinnen und Patienten werden dort derzeit behandelt. Die Geriatrie umfasst laut Klinik-Homepage Prävention, Therapie, Diagnose und Rehabilitation körperlicher und seelischer Erkrankungen im fortgeschrittenen Lebensalter. Die Akut-Klinik ist für die internistische Akutversorgung im Raum Sonthofen zuständig und hat sich besonders auf die Altersmedizin (Geriatrie) spezialisiert.

