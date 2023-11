Musikverein "d' Hirschegger" feiert 100-jähriges Bestehen und blättert in Chronik

Immer wieder hat der Musikverein "d-Hirschegger" in seiner 100-jährigen Geschichte auch das Publikum in den USA beeindruckt. Jetzt wird im Walserhaus gefeiert.

18.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit nur 100 Jahren sind die Hirschegger der jüngste Musikverein im Kleinwalsertal. Die Musikanten feiern den runden Geburtstag mit einem Festabend am Samstag, 25. November, ab 18 Uhr im Walserhaus. Eröffnet wird er mit einem musikalischen Streifzug durch das Repertoire der vergangenen 100 Jahre. Kapellmeister Vadym Paskal hat hierfür tief ins Archiv gegriffen und will einige Schmankerln aus der guten alten Zeit präsentieren. Im Mittelpunkt des Abends steht die Geschichte der Musikkapelle. Die ehemaligen Obmänner wollen aus ihren aktiven Zeiten Anekdoten, Erinnerungen und Erlebnisse erzählen.

Der Grundstock

Das Engagement in den vermeintlich goldenen zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts muss sehr groß gewesen sein, als die Gründung 1923 erfolgte. Eine kleine eingeschworene Männerrunde soll es gewesen sein, die sich zusammenschloss, regelmäßig probte und vor allem bei kirchlichen Anlässen ihr Können darbot, heißt es in einer Preseemitteilung. Die Chronik präzisiert: Den Grundstock hierzu bildeten einige Hirschegger Musiker, die bis dahin schon bei der Musikkapelle in Mittelberg mitgewirkt hatten. Jodok Anton Felder vom Dürenboden übernahm den Dirigentenstab und bildete die jungen Kräfte aus. Über die Jahre hat sich vieles verändert in der Musikkapelle. Die Auftritte wurden breiter gefächert, eine gemeinsame Musikantentracht eingeführt und ohne Musikantinnen kann man sich eine Kapelle heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Im Jahre 1992 traten mit Sabine Büchele und Silvia Rief die ersten Mädchen dem Musikverein bei.

Ein neuer Aufschwung

Einer der Höhepunkte in der Geschichte des Musikvereins war die 14-tägige Einladung durch den American-Social-Club of Cape Coral 1997 zum größten Oktoberfest Floridas, auf dem die Hirschegger Musikanten mitwirkten. Die Musikanten spielten an sechs Tagen vor 35.000 begeisterten Besuchern. Im September 1999 folgte eine weitere USA-Reise. Die Hirschegger flogen zusammen mit den Oberallgäu-Musikanten nach New York und marschierten als Teilnehmer der Steuben-Parade mit alpenländischen Klängen durch Manhattan. Dies zählt zu einem der Höhepunkte in der Vereinsgeschichte und für den damaligen Kapellmeister Edmund Sutterlütty. Er hatte ein Jahr zuvor die Leitung der „Hirschegger“ von Manfred Schuster übernommen, der ab 1981 – damals als jüngster Kapellmeister Österreichs - die Musikkapelle dirigiert und zu einem neuen Aufschwung geführt hatte.

Umjubelt in Florida

Im Herbst 2004 ging es wieder über den großen Teich nach Florida zu umjubelten Auftritten im Rahmen des Oktoberfestes in Fort Myers. Bei Orlando durften „d´ Hirschegger“ einen Festumzug als erste Kapelle anführen und - so steht es in der Chronik - einen zünftigen Walser Schuhplattler in der Kirche aufführen. Im Herbst 2011 ging es erneut für 18 Musikanten des Vereins inklusive Oberallgäu-Musikanten auf eine unvergessliche Überseereise nach Florida. „d´Hirschegger“ spielten als Head Band beim Oktoberfest des American-Social-Club in Cape Coral. 2015 waren die Vereinigten Talkapellen dann zum 36. österreichischen Blasmusikfest in Wien eingeladen. Bei Kaiserwetter wussten die „Kleinwalsertaler Musikanten“ am Fronleichnamstag inmitten der Marschformationen aus allen Bundesländern Österreichs und aus Südtirol zu glänzen und bildeten eine beeindruckende Formation, die von den Zusehern mit viel Applaus bedacht wurde.

Die schwierige Suche

Eine sehr schwierige Aufgabe des neuen Vorstandes war die Suche nach einem Nachfolger für den erfolgreichen und langjährigen Kapellmeister Renato Russo – er legte im Januar 2022 seinen Taktstock nieder. Die Qualität des Musikvereins „d´Hirschegger“ wurde in diesen 17 Jahren spürbar verbessert, verzeichnet die Chrobnik. Beim "Oschterkonzertle" 2022 übergab Interimsdirigent Manfred Schuster den Taktstock an Vadym Paskal. Unter dem neuen Kapellmeister Vadym Pascal wurde das 1. Adventskonzert in der Geschichte des Musikvereins in der Pfarrkirche St. Anna in Hirschegg gespielt, das beim Publikum mit tosendem Beifall bedacht wurde.

Inklusive Drei-Gang-Menü

Die 100- Jahr-Feier beginnt am Samstag, 25. November, um 18 Uhr im Walserhaus in Hirschegg. Die Musikanten bitten um Tischreservierungen inklusive Drei-Gang-Menü zum Preis vom 50 Euro je Person, welche im Tourismusbüro bis zum 21. November getätigt werden können. Ein buntes Programm mit kulinarischen Gustostückerln erwartet die Gäste. Die ein oder andere Überraschung ist bereits vorbereitet. Ein Spieltisch des Casinos Kleinwalsertal lädt zugunsten des Krankenpflegevereins zum Spielen. Die Musikanten des Starzlachschwungs werden das Fest begleiten. (pm/kls)