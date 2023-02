Dieser Koloss dampfte am Samstag durchs Allgäu - was am Sonntag folgt

Ein Koloss war am Samstagmittag bei Immenstadt unterwegs. Mit 88 Tonnen Gewicht und 26.000 Liter Wasser im Tank durchquerte die alte Dame dampfend das Allgäu.

25.02.2023 | Stand: 14:43 Uhr

Die Schnellzuglokomotive 18478 wurde 1918 von der Firma "Maffei" in München erbaut und leistet seither treue Dienste. Anfangs war die Dampflok für die Deutsche Reichsbahn im Einsatz. Nach dem zweiten Weltkrieg war sie dann bis 1962 bei der Deutschen Bahn im Einsatz, wo sie Tag für Tag treue Dienste verrichtete.

Gestartet war die Dampflokomotive am Morgen in Nördlingen und fuhr dann ins Allgäu. Bild: Benjamin Liss

Mit einer Gesamtlänge von 197 Metern, durchquerte die dunkelgrüne Dampflokomotive mit mehreren angehängten Wagons den Immenstädter Bahnhof. Zahlreiche Dampflok-Fans versammelten sich am Bahnhof, auf Brücke und entlang der Strecke bis nach Lindau. Gestartet war die über 100 Jahre alte Dampflokomotive am Morgen in Nördlingen.

Weitere Dampflokomotive am Sonntag im Allgäu zu sehen

Die nächste Dampflokomotive ist am morgigen Sonntag zu bestaunen. Eine alte Güterzuglokomotive vom Jahre 1940, wird gegen 11:30 Uhr den Bahnhof von Immenstadt und gegen 11:50 Uhr den Bahnhof von Kempten durchfahren. In Günzach hält die Dampflokomotive dann gegen 12 Uhr an und füllt ihre Wassertanks, bevor es dann weiter geht in Richtung Nürnberg. Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr, aufgrund des alters der Dampflokomotiven kann es immer wieder zu Verspätungen kommen.