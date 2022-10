Das dritte Jahr Bayernliga: Burgberger Volleys greifen mit diesem Kader an

Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg starten die dritte Bayernliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Zum Auftakt kommt es zum Kracher gegen Mauerstetten.

13.10.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Es beginnt mit einem Kracher: Mit Vorfreude und einem neuen Coach starten die Volleyballerinnen des TSV Burgberg in die Bayernliga-Saison. Und zum Auftakt warten Samstag ab 16 Uhr gleich das Derby gegen den SV Mauerstetten. Schon am Sonntag steht das zweite Heimspiel in der Grüntenhalle an – ab 15 Uhr ist der TSV TB München II zu Gast.

Gemischte Erinnerungen an die Auftaktgegner

Mit dem traditionell hochemotionalen Derby gegen Mauerstetten startet das Team aus der Grüntengemeinde in seine dritte Bayernliga-Saison. Beide Gegner des Doppelspieltags sind den Burgbergerinnen aus den vergangenen Spielzeiten wohl bekannt. Während man sich an die beiden Siege gegen die Münchnerinnen in der Vorsaison gerne erinnert, hinterließen die Duelle gegen Mauerstetten ein Baugrummeln.

Denn bei beiden Aufeinandertreffen mussten sich die Oberallgäuerinnen, trotz großen Kampfes, knapp nach jeweils fünf nervenaufreibenden Sätzen geschlagen geben. Zuletzt sogar noch kurz vor dem Saisonende mitten im Kampf um die Vizemeisterschaft – und ausgerechnet beim „Comeback“ in die Grüntenhalle nach der langen Abstinenz nach den Unwetterschäden.

Ein Trostpflaster blieb den Burgbergerinnen aber doch zum Saisonende im April: Denn die Burgbergerinnen schlossen die die zurückliegende Spielzeit als Dritte direkt vor Mauerstetten ab. Beste Voraussetzungen also für ein weiteres packendes Derby in Burgberg, wenn der Anpfiff zur neuen Saison ertönen wird. Erstmals wird dabei Burgbergs neuer Headcoach Tom Bultmann als Cheftrainer an der Seitenlinie sein Team dirigieren. Zwar stand Bultmann bereits vergangene Saison mehrmals als Coach parat, doch nach dem Rückzug von Robin Wirth wird er die Mannschaft nun zum ersten Mal als Gesamtverantwortlicher coachen. Vorgänger Wirth hat mittlerweile die Abteilungsleitung übernommen.

Trainer Tom Bultmann setzt auf bewährte Kräfte

Dabei kann Bultmann zur neuen Saison auf alle tragenden Säulen der vergangenen Saison zugreifen. So konnte der verschlankte Kader bisher zwar nicht mit neuen Spielerinnen verstärkt werden, daran könnte sich aber durchaus noch etwas ändern. Hier haben die Verantwortlichen mit einem bekannten Gesicht aus der Region womöglich noch eine Überraschung in der Hinterhand.

Lesen Sie auch

AllgäuStrom Volleys Sonthofen Strahlend gegen den Stotterstart: So wollen die Sonthofer Volleys die Krise vermeiden

Nicht überraschend ist dagegen, dass auch heuer Wirbelwind Lisa Alpers als Zuspielerin ihr Team auf dem Feld gekonnt in Szene setzen wird, nun aber zusammen mit Susanne Kühn, die als zweite Zuspielerin mitlenken wird. Als Abwehrchefin wird weiterhin Libera Christina Daldas fungieren, die heuer erstmals Routinier und Trainerassistentin Milena Bauch an ihre Abwehrseite gestellt bekommt – Letztere kehrt nun in Burgberg erstmals auf ihre angestammte Libero-Position zurückkehrt. Für die Angriffspositionen kann Bultmann weiterhin auf seine bewährten Angreiferinnen Selina Aksan, Svenja Auerbacher, Mareike Haag, die Geschwister Anna, Franziska und Katja Hilbrand sowie Stefanie Kuisle und Alin Weisenbach zurückgreifen. Mit diesem Kader blicken Tom Bultmann und seine Mannschaftskapitänin Anna Hilbrand äußerst zuversichtlich auf den Saisonauftakt am Wochenende, wenn die ersten beiden von insgesamt 20 Saisonspielen angepfiffen werden.