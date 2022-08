Das Kleinwalsertal sucht einen Arzt

Weil ein Mediziner in den Ruhestand geht und eine Stelle unbesetzt ist, sucht die Gemeinde Nachfolger. Helfen soll das mit einer ungewöhnlichen Werbekampagne.

Mit dem Mountainbike rast Dr. Elmar Lingg eine steile Waldabfahrt hinab, nimmt den Helm ab und lächelt in die Kamera. Dr. Andreas Grote erklimmt einen Berg und macht Brotzeit inmitten der malerischen Landschaft. Dr. Lukas Fritz sitzt mit Freunden im Wirtshaus zusammen und spielt Karten. Die drei im Kleinwalsertal niedergelassenen Ärzte sind die Hauptdarsteller einer Internet-Kampagne, mit der die Gemeinde nach Medizinern sucht. Denn wenn Lingg in wenigen Wochen in den Ruhestand geht, sind nur noch zwei der vier Hausarztstellen im Tal besetzt.

Nur noch zwei Ärzte für ein Tal mit 1,8 Millionen Gäste-Übernachtungen

„Ein Arzt geht in Pension und wir brauchen für das Kleinwalsertal drei oder vier Ärzte, um die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung, aber auch unserer Gäste sicherzustellen“, sagt Bürgermeister Andi Haid. Die drei Ortschaften Riezlern, Hirschegg und Mittelberg zählen 5000 Einwohner – und 1,8 Millionen Gästeübernachtungen im Jahr. Deswegen bemüht sich die Gemeinde schon seit dem Jahr 2017, die Nachfolge zu sichern. Doch die klassischen Wege über Gesundheitskassen, Medizinerkammer oder Anzeigen im Ärzteblatt brachten nicht den gewünschten Erfolg.

So habe man beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. In Zusammenarbeit mit der Agentur Werbewind von Gemeinderat Sascha Duffner wurde eine Kampagne für die sozialen Internet-Netzwerke („Social Recruiting“) mit kurzen Filmen entwickelt, die auf humorvolle Art und Weise die Vorzüge des Tals nahebringen: Beispielsweise 200 Kilometer Sommer- und 60 Kilometer Winterwanderwege. Elf Bergbahnen mit 128 Pistenkilometern, 45 Kilometer Langlaufloipen, fünf ausgewiesene Bikerouten sowie 50 Restaurants und Bars.

Das ganze Dorf wirbt um neue Hausärzte

Aber auch die Dorfgemeinschaft wird in der Kampagne herausgestellt. In einem Video versammeln sich hinter zwei freien Stühlen Bürger aus dem Tal – Familien mit Kindern, Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei sowie Bürgermeister und Gemeinderäte. „Nehmen Sie Platz in unserer Gemeinschaft“, lautet die Aufforderung an Interessenten.

„Wir müssen uns bemerkbar machen“, begründet Bürgermeister Haid den Schritt. „Und dazu muss man in unserer Zeit neue Wege gehen.“ Die ersten Interessenten hätten sich bereits gemeldet. Fast alle kennen das Tal, weil sie dort schon einmal den Urlaub verbracht haben, erzählt Haid. „Das ist sicher ein Vorteil für uns.“

Müssen die Kleinwalsertaler nach Oberstdorf zum Hausarzt?

Parallel zur „Talärzte gesucht“-Kampagne laufen Überlegungen, wie die medizinische Versorgung sichergestellt werden kann, bis Nachfolger für die Talarzt-Stellen gefunden sind. Eine Möglichkeit wäre es, einen Arzt aus einem Krankenhaus zu überzeugen, zumindest den Winter über im Tal zu arbeiten. Eine andere Option sei es, den Walser Bürgern zu ermöglichen, in der Nachbargemeinde Oberstdorf zum Hausarzt zu gehen. Aber da spielten bisher noch nicht alle Kassen mit. Dankbar sind die Walser auch für die notärztliche Versorgung aus dem Allgäu, betont Rathauschef Haid. „Wir schätzen das sehr.“

Gemeinde hilft bei der Wohnungssuche und stellt Ärtzehaus in Aussicht

Langfristig wäre es aber für alle Beteiligten die beste Lösung, zwei Ärzte zu finden, die die freien Stellen im Tal auf Dauer übernehmen wollen – und die Voraussetzungen von Ärztekammer und Gesundheitskasse erfüllen. Die Mediziner könnten sich auf jeden Fall sicher sein, von ihren Kollegen mit offenen Armen empfangen zu werden. Die Gemeinde verspricht zudem, bei der Suche nach einem Wohnsitz zu helfen und hat bereits ein Grundstück in Hirschegg reserviert, um dort ein Ärztehaus mit Gemeinschaftspraxis zu errichten.

