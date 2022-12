Das Märchen aus dem Tal: 50 Jahre Tischtennis im Kleinwalsertal

Seit 50 Jahren besteht die Tischtennis-Abteilung des SV Casino Kleinwalsertal. Nach glorreichen Zeiten steht nun Basisarbeit an. Zwei Macher erzählen.

31.12.2022 | Stand: 05:39 Uhr

Es begann mit dem Wunsch, es möge Leben in eine Sportstätte kommen. „Anfang der 1970er Jahre waren die Fußballer die einzigen Sporttreibenden im Walsertal“, erinnert sich Helmut Kromp. „Als die neue Turnhalle fertig war, hat sich unser damaliger Präsident, Sigi Morche überlegt, wie man Leben in die Halle bringen könnte.“ Dass ausgerechnet der Riezler Kromp diese Anekdote erzählt, verwundert nicht: Denn als Morche 1972 auf einer Versammlung in die Runde fragte, wer sich schon einmal im Tischtennis probiert hat, meldete sich Kromp zuerst – und wurde prompt erwählt. „Wunderbar, dann bist Du unser Abteilungsleiter,“ soll Morche gesagt haben. Seither sind 50 Jahre vergangen; das war die Gründung der Tischtennis-Abteilung des SV Casino Kleinwalsertal.

