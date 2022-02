Das verschwundene Dorf Oberried: Warum ein Tauschgeschäft mit Sonthofen dem Ort den Garaus machte

Nach einer Feuersbrunst ist von Oberried nur noch die Kapelle übrig. Ihr Neubau feiert jetzt 250. Geburtstag. Ein Blick in die Geschichte.

Der Brand war fürchterlich. Ihm fiel ein ganzes Dorf mitsamt der Kapelle zum Opfer. Verschont blieb lediglich das Haus des fürstbischöflichen Jagdaufsehers. Das war 1768, wie es mehrere Quellen belegen. Oberried, oberhalb von Berghofen auf rund 1000 Metern Höhe gelegen, gab es nicht mehr. Doch die Bauern, die das Feuer offensichtlich unbeschadet überstanden hatten, ließen sich nicht entmutigen und begannen mit dem Wiederaufbau des Weilers. Das ist jetzt rund 250 Jahre her. Auch das Kirchlein, der heiligen Dreifaltigkeit geweiht, wurde wieder hochgezogen. Es zeugt bis heute von dem einst höchstgelegenen Ortsteil des damaligen Marktes Sonthofen.

Das Bergdorf, erstmals 1136 urkundlich erwähnt, ist verschwunden. Von den ehemals sieben Höfen sind nur noch Spuren zu erahnen: Auf einigen Fundamenten wurden Heustadel errichtet. Was war geschehen? Ein Jahrhundert nach der Feuersbrunst verließen die Bauern ihre Heimat und zogen ins Tal. Über Jahrhunderte hinweg hatten sie auf den angelegten Terrassen in dem steilen Gelände Gerste, Hafer und Flachs angebaut, schreibt Uwe Brendler, lange Jahre zweiter Vorsitzender des Heimatdienstes Sonthofen. Daneben wurden Ziegen und Schafe gezüchtet, Hühner und Bienen gehalten, Obstbäume gepflanzt und Krautgärten angelegt. Als im 19. Jahrhundert der Flachsanbau der Weidebewirtschaftung wich, reichten die vorhandenen Flächen in Oberried nur noch für ein ganz bescheidenes Leben.

Die Bauern im späten 19. Jahrhundert nutzten nicht mehr als ein Drittel ihrer Flächen als Viehweide

Die wenigen Kühe erzeugten eine zu geringe Menge an Milch für die aufkommende Käseproduktion im Allgäu. Daher nutzten die Bauern im späten 19. Jahrhundert nicht mehr als ein Drittel ihrer Flächen als Viehweide. Stattdessen bauten sie weiterhin Gerste und Hafer an. Ein zusätzliches Problem: In den Jahren vor der Aufgabe des Dorfes begann die bis dahin reiche Trinkwasserquelle zu versiegen. Und für die Kinder waren die beschwerlichen Schulwege – bis nach Berghofen hin und zurück drei bis vier Stunden – vor allem im Winter eine Zumutung.

Der Markt Sonthofen bot daher den Oberriedern 1889 leerstehende Bauernhöfe im Tal als Tausch gegen ihre Wiesen und Wälder an. Die Bauern erklärten sich nach langem Zögern einverstanden. Die Holzhäuser wurden abgetragen und an den neuen Orten wieder aufgebaut.

Sonthofer wehrten sich heftig, dass Kapelle vorübergehend als Unterstandshütte umfunktioniert wurde

Die Kapelle wurde später vorübergehend zu einer Unterstandshütte umfunktioniert. Doch die Sonthofer wehrten sich heftig gegen diese Maßnahme, und so wurde 1924 das Kirchlein saniert und zwei Jahre später neu geweiht, schreibt der Gelsenkirchener Studienrat Dr. Wihelm Sahner in einem Kirchenkunstführer der Stadt Sonthofen. 1959 wurde die Kapelle unter Mitwirkung des Heimatdienstes Sonthofen erneut gründlich saniert.

2007 beschloss die Stadt als Eigentümerin, die unter Denkmalschutz stehende Kapelle abermals zu renovieren. Die exponierte Lage hatte der alten Bausubstanz stark zugesetzt. Die tragende Holzfachwerkkonstruktion war in einigen Bereichen so verfault, dass die Kapelle einzustürzen drohte. An den Kosten beteiligten sich der Heimatdienst und viele private Spender.

Vom Bergdorf aus bietet sich ein grandioser Ausblick auf Sonthofen und das Illertal

Das aufgelassene Bergdorf ist heute ein beliebtes Ausflugsziel mit einem grandiosen Ausblick auf Sonthofen und das Illertal. Neben der Kapelle steht noch eine Info- und Brotzeithütte mit musealen Ausstellungsstücken. Einige bäuerliche Gerätschaften und ein Heuwagen sind zu besichtigen. Im Wiesengelände rund um die Kapelle sind die alten Ackerterrassen noch gut zu erkennen.

Erhalten wird das alte Gebäudeensemble von der Stadt Sonthofen. Bis vor einigen Jahren kümmerten sich auch die Mitglieder des 2018 aufgelösten Heimatdiensts um das Areal. Sie pflanzten rund um die Kapelle Streuobstbäume und legten die alten Hausfundamente teils frei. Noch heute ist dort oben der pensionierte Volksschullehrer Jürgen Stierle (75) aktiv, bisweilen unterstützt von ein paar Helfern.

