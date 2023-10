Das Wild im Oberallgäu: "Mehr jagen oder mehr hegen?"

Bei der Hegeschau des Kreisjagdverbands in Obermaiselstein wird über das Konfliktpotenzial zwischen Jägern und Waldbesitzern diskutiert.

21.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Versuch, die Interessen von Waldbesitzern, Jägern, Naturfreunden und Tierschützern alle unter einen Hut zu bringen, birgt viel Konfliktpotential. Welcher Weg ist der richtige? Soll es beim Wild heißen: "Mehr jagen oder mehr hegen?" Das war der Titel des Vortrags von Professor Sven Herzog mit dem Zusatz "Wege zur Vermeidung von Wildschäden im Wald". Deshalb war der Lehrstuhlinhaber für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der Uni Dresden extra zur Herbsthegeschau des Kreisjagdverbands Oberallgäu nach Obermaiselstein angereist.

Aufgrund des Klimawandels, zunehmender Trockenheit oder des Borkenkäfers soll der Wald von reinen Fichtenbeständen in einen stabilen Mischwald umgebaut werden. Da stehen die Waldbesitzer und die Jägerschaft samt Schalenwild unter "starkem Druck", sagt Dr. Herzog. Wegen Verbiss-Schäden an jungen und Schälschäden an älteren Bäumen werde oftmals gefordert, die Abschusszahlen für Rehe, Rotwild und Gamsen zu erhöhen und die Schonzeiten für das Wild zu verkürzen. Doch das ist nach Ansicht des Professors veraltet und sogar kontraproduktiv. Herzog: "Der Wald-Wild-Konflikt ist ein Mythos", den es so gar nicht gebe.

"Immer nur Wild abschießen ist zu kurz gedacht"

Um den nachwachsenden Wald vor Verbiss-Schäden zu bewahren, wäre es zu kurz gedacht und auch nicht zeitgemäß, nur immer mehr Wild zu schießen. "So hat man im Vor-Vorigen-Jahrhundert gedacht." Viel wichtiger sei es nach Ansicht Herzogs, die Lebensräume und das Verhalten des Wildes zu studieren und sich danach zu richten. Daraus leitete der Professor seine Forderungen ab:

Ruhezonen fürs Wild: Weil die Tiere im Wald ständig gestört würden - durch Wanderer und Freizeitsportler aller Art - müssten ihnen Forstbesitzer und Jäger Ruhezonen gestatten. Denn vor allem im Winter, wenn Kreislauf und Verdauung des Schalenwilds auf ein Minimum reduziert seien, brauche es seine Ruhe. In der Zeit bewegt und frisst es wenig. Werde es gestört und aufgeschreckt, sorge das nur für mehr Aktivität und damit für Hunger und in der Folge für Verbiss der Bäume. Am besten beinhalten solche Ruhezonen auch "Wildwiesen", die nur den Waldtieren vorbehalten sind. Und natürlich sollten Ruhezonen nicht auf Verjüngungsflächen sein.

Gestört wird das Wild auch durch die Jagd. Keinesfalls sollten die Tiere laut Herzog nachts, im tiefen Winter oder gar in festgelegten Ruhezonen bejagd werden. Das sei kontraproduktiv. Auch eine Bejagung im Frühjahr, wenn das Wild in die tiefergelegenen Wiesen zur ersten Nahrungssuche wandert, sei nicht zielführend. "Dann wird das Wild gezwungen, im Wald zu bleiben und richtet dort Verbiss an." Für eine "Schwerpunktjagd" sprach sich Herzog aus, wenn es um Flächen gehe, auf denen sich der Wald verjüngen soll. Forstliche Ziele: Bei der Untersuchung von Rotwild - und zwar nicht wie üblich von Hirschen sondern von Kahlwildbeständen (also einem weiblichen Alttier und seinen Nachkommen) - habe ergeben: Diese festen Gruppen seien "besonders standorttreu". Daher sei es gut für solche Gebiete forstliche Ziele zu formulieren. Sprich: Wo sollen Ruhezonen, wo Verjüngungsflächen oder gar Schutzwald eingerichtet werden. Denn bei Sanierungsflächen im Schutzwald sei eine Schwerpunktbejagung auch zur Vergrämung notwendig. In solchen Fällen - aber auch nur da - sprach sich Herzog für eine Schonzeitaufhebungs aus.

Und was sagen die örtlichen Experten dazu? „Nimmt man die Vorgaben des Professors, haben wir hier im Oberallgäu schon viel richtig gemacht“, sagte Agnes Hussek, Wildökologin am Landratsamt. Es gebe bereits ein festes Forstkonzept und man versuche, die Privatwaldbesitzer dahingehend zu beraten. Erste Erfolge erziele bereits die Besucherlenkung. Dem stimmte Staatsforsten-Chef Jann Oetting zu: „Wir haben bei uns Ruhezonen eingerichtet und auf Sanierungsflächen im Schutzwald bejagen wir intensiv.“ Im Sommer könne sich das Wild in die Hochlagen zurückziehen, im Winter werde es im Wintergatter geschützt – samt eines Betretungsverbots.