David gegen Goliath? So will der 1. FC Sonthofen Top-Team Landsberg knacken

Der 1. FC Sonthofen empfängt am Samstag Bayernliga-Spitzenreiter TSV Landsberg. Die Oberallgäuer sind krasser Außenseiter – vermeintlich.

23.09.2023 | Stand: 05:33 Uhr

Es scheint wieder rund zu laufen beim Aufsteiger – pünktlich zum Kräftemessen mit dem Tabellenführer. Die Bayernliga-Kicker des 1. FC Sonthofen fiebern dem Duell mit dem Spitzenreiter TSV Landsberg entgegen. Ab 14.30 Uhr fordert der Tabellenneunte den Ligaprimus auf dem heimischen Rasen der Baumit-Arena.

FCS aktuell in Top-Form

Allmählich scheinen die Oberallgäuer nach elf Spieltagen – Bilanz aus fünf Siegen und sechs Niederlagen – eine Klasse höher angekommen zu sein. Die Kreisstädter verließen in den vergangenen sechs Begegnungen viermal den Platz als Sieger. In der „Form-Tabelle“ bedeutet das Rang fünf für den FCS.

Die junge Mannschaft von Trainer Benjamin Müller (Durchschnittsalter 22,68) hat nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Saison offenbar rasch dazugelernt und sich bis ins Mittelfeld der Tabelle vorgekämpft.

Zuletzt bekamen Gundelfingen und Dachau die gute Form des Aufsteigers zu spüren, als die Oberallgäuer 1:0 bzw. 3:1 siegten. In Dachau konnte dabei sogar ein Rückstand aufgeholt werden, insofern scheint auch die Moral intakt. Was besonders auffiel und dem Selbstbewusstsein der FCS-Akteure einen weiteren Schub gegeben hat, ist, dass vom Kollektiv zwischenzeitlich gelungene Abwehraktionen gefeiert werden.

Trainer Müller: "Offensiv immer gefährlich"

Trainer Benjamin Müller weiß allerdings, dass seine Mannschaft gegen den Spitzenreiter krasser Außenseiter ist. „Wir wollen aber nicht mit zu viel Respekt in die Partie gehen, in den bisherigen Begegnungen der Landsberger kann man erkennen, dass der Ball in deren Reihen mit gewissem Selbstverständnis läuft“, sagt Müller.

Entsprechend gelte es, mutig aufzutreten. „So wie in den vergangenen beiden Spielen, in denen wir in der Defensive gut gestanden sind“, sagt der Trainer. „Offensiv sind wir immer gefährlich. Das werden wir auch gegen den Spitzenreiter zeigen müssen.“ Landsberg habe von den Namen her, gerade was die Offensive angeht, unglaublich viel individuelle Qualität. Zudem harmoniert die Mannschaft allem Anschein nach immer besser.

Der 19-jährige Tim Lorenz hofft, dass seine Mannschaft es in der Defensive diesmal von Beginn an hinbekommt, kompakt zu stehen: „Gegen diese Vollblutstürmer müssen wir von der ersten Sekunde an wachsam sein und sollten uns keine Fehler erlauben“. Auch das offensive Dreigestirn der Sonthofer, Kevin Haug (6 Tore), Andreas Hindelang (4) und Marco Faller (2), glaubt fest daran, dass der FCS eine Chance hat.

Kevin Haug: "Schließe Sieg nicht aus"

Haug kam bekanntlich vor sechs Jahren aus Landsberg nach Sonthofen. Von seinen damaligen Mitspielern kickt dort aber mittlerweile keiner mehr. Der Stürmer weiß: „Klar, sind wir der Underdog, aber wenn wir einen guten Tag erwischen, sollte was möglich sein. Da schließe ich sogar einen Sieg nicht aus“, sagt Haug. „Falls es am Ende nicht klappen sollte, haben wohl alle damit gerechnet. Deshalb liegt der Druck für mich ganz und gar bei den Gästen“.

Laut Marco Faller sprechen die bisherigen Resultate des Gegners für sich: „Mit Landsberg gastiert die derzeit stärkste Mannschaft in Sonthofen“, sagt der quirlige Stürmer. „Unsere vergangenen Ergebnisse waren aber auch nicht ohne. Da haben wir uns ein kleines Punktepolster erarbeitet“. Das habe gezeigt, dass der FCS sich vor niemandem verstecken brauche. „Wir können auch gegen die Großen punkten“, sagt Faller. Genau das sei das Ziel für Samstag.

Für Goalgetter Andreas Hindelang ist es das leichteste Spiel der Saison – was das Mentale betrifft. „Wir können im Endeffekt relativ befreit reingehen, vor allem mit unseren beiden Auftritten zuletzt“, sagt der Routinier. „Das gute Gefühl aus den zwei Spielen nehmen wir mit. Dann muss Landsberg uns erst mal schlagen.“

Landsberg kommt mit prominenter Offensive

Die Oberbayern gehören in der aktuellen Punkterunde zu den großen Meisterschafts- und Aufstiegs-Favoriten. Der Tabellenführer ist sehr offensivstark (27 Punkte/28:16 Tore) und hat bis jetzt die meisten Treffer erzielt.

Nachdem die Mannschaft der Spielertrainer Michael Hutterer und Sascha Mölders in der vergangenen Saison mit Rang drei nur knapp gescheitert war, wurde das Team mit sieben Neuzugängen gezielt verstärkt. Im Kader (Durchschnittsalter 25,74) steckt viel Qualität. Etliche Akteure haben höherklassige Erfahrung. Prominenteste Namen sind die Ex-Profis Sascha Mölders (vier Tore) und Nico Karger (8), die früher für die Münchner Löwen aufliefen.

Die Gäste bezogen am vergangenen Mittwoch im nochmals angesetzten Spiel beim TSV Schwaben Augsburg allerdings trotz zweimaliger Führung mit 2:3 die zweite Saisonniederlage und mussten zudem die Partie mit nur neun Mann beenden. Achim Speiser sah am Ende der ersten Halbzeit glatt „Rot“ und Timo Spennesberger wurde (61.) mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt. Für den 1. FC Sonthofen ist das alles andere als ein Nachteil – bei der aktuellen Form des FCS darf das aber auch keine Rolle spielen.