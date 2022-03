Der "Biberhof" in Sonthofen - Ein Kindergarten in der Natur

Im „Biberhof“ in Sonthofen werden bis zu 20 Kinder im Freien betreut. Plätze für das neue Jahr sind noch frei. Auch Mitarbeiter werden gesucht.

09.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Seit September 2019 betreiben die Johanniter den Naturkindergarten „Biberhof“ in der malerischen Kulisse von Bergen und Natur am südlichen Rand von Sonthofen. Täglich werden bis zu 20 Kinder in diesem Naherholungsgebiet betreut und können die Natur jeden Tag genießen, schreiben die Johanniter in einer Pressemitteilung. Interessierte können ihre Kinder für das nächste Jahr anmelden.

Dirk Böhm, Leitung des „Biberhofs“, erreichen in der aktuellen Anmeldephase Fragen zu den Abläufen und der pädagogischen Arbeit im Naturkindergarten. „Der tägliche Aufenthalt in der Natur ist eine wundervolle Abwechslung zum oft sehr mediengeprägten Alltag und stärkt die körperlichen und seelischen Widerstandskräfte des Kindes“, sagt Böhm.

Biberhof Sonthofen: Zwei beheizbare Bauwagen, wenn es mal kalt wird

Viele Eltern hätten Bedenken, dass den Kindern langweilig werde oder diese bei schlechter Witterung draußen frieren und erkranken könnten. „Auf unserem Gelände befinden sich zwei beheizbare Bauwagen, in denen sich die Kinder bei kalter Witterung aufwärmen können, aber es kommt ganz selten vor, dass wir drinnen sind. Die Kinder genießen das Toben und Entdecken im Freien und die Umgebung bietet so viel, dass das schlechte Wetter meist nicht bemerkt wird“, erzählt Böhm. Die unterschiedlichen Wetterereignisse, Pflanzen und Tiere, die Wachstumszyklen, Naturmaterialien und das Gelände selbst bilden den pädagogischen Raum, in dem sich Bildungsprozesse entfalten könnten.

Dabei gleiche der Alltag in mancher Hinsicht auch dem in einem herkömmlichen Kindergarten: Es findet ein Morgenkreis um ein geschütztes Lagerfeuer statt. Die Kartoffeln, die sie dort gemeinsam kochen, werden selbst angebaut. Die Kinder werden an allem altersentsprechend beteiligt, von der Pflege der Beete und des Geländes bis zur Schneeräumung im Winter. Durch die Anregungsvielfalt der Natur und durch die pädagogischen Impulse sollen Autonomie- und Partizipationsfähigkeit gefördert und das natürliche Interesse des Kindes an seiner Umwelt geweckt werden.

Nachhaltigkeitsbewusstsein der Kinder wecken

So entstehen bei Kindern schon früh ein Nachhaltigkeitsbewusstsein und ein Gefühl für die Verletzlichkeit der Lebensgrundlagen. „Auch mein Team und ich genießen die viele Zeit in der Natur und die fast unerschöpflichen Möglichkeiten in der pädagogischen Arbeit. Die Materialien und die Ideen liegen jeden Tag aufs Neue buchstäblich vor der Tür“, sagt Böhm.

