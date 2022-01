Der „Gaukler“ in Oberstaufen-Aach braucht neue Pächter

Anna Rudolph und Sandra Einsle wollen nach drei Jahren „weiterziehen“ und die Traditionsgaststätte in Oberstaufen-Aach abgeben. Mit Corona habe es nichts zu tun.

30.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Burger und Salate statt Schnitzel, Kässpatzen und Schweinebraten: Schon kulinarisch ist der „Gaukler“ in Aach (Gemeinde Oberstaufen) eine etwas andere Gastwirtschaft. Die Gästezimmer sind dort Teil eines Hostels. Und das Publikum ist in jeder Hinsicht gemischt: Österreicher und Deutsche treffen sich dort, Einheimische und Touristen, aber auch alle Generationen. Nun aber kündigen sich Veränderungen an. Denn die Pächterinnen Anna Rudolph und Sandra Einsle wollen „beruflich weiterziehen“ und haben ihren Vertrag bis Ende April gekündigt.