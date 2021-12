Der heiße Sound der Motown-Show reißt in Oberstdorf mit

"Motown Goes Christmas" beschwört einen legendären Sound. Dank leidenschaftlicher Sänger und toller Band begeistert die elegante Show im Oberstdorf-Haus.

22.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Denken, sprechen, handeln wie Adlige“ schärfte Berry Gordy Jr. den jungen schwarzen Musikern ein. Alle Vorbehalte der weißen Majorität abzubauen, war das Credo des Schallplattenmanagers. Ghettokids wurden so zu Chartstürmern, Clubs verwehrten Afroamerikanern nicht länger ihre Bühne. „The Sound of Young America“, verbreitet durch die „Motown Records“, bestimmt Live-Auftritte wie Radioprogramme in den sechziger und siebziger Jahren.

Ein eigener Stil

„Motown Sound“ suggeriert gar einen eigenen Stil: Saxophon-Breaks samt Hintergrund- und Instrumentalteilen, Bassgitarre, große Trommel, der starke Gebrauch des Tamburins. Stampfende Perkussion, melodische (Bass-)Gitarrenläufe und nicht zuletzt Hintergrundchöre in Aufnahme des Call and Response der afrikanischen Vokalmusik, wenn ein Ensemble dem „Ruf“ des Sängers antwortet. Motowns treibenden Charakter schafft die zeitlich leicht versetzte Abfolge von Gesang und Begleitband.

Exakt getaktete Abläufe

„Motown Goes Christmas“ im Oberstdorf-Haus spiegelt das alles sehr getreu, in feinst geschnittene Choreografie, in exakt getaktete Abläufe gepresst, der vermutlich erstaunten Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Hat Show doch Premiere im Angebot. Mit viel Gefallen. Fließt der heiße Sound doch wohlig vom Ohr vibrierend in die Beine, steckt an, reißt mit. Wilson D. Michaels, David-Michael Johnson, Marshall Titus und Julius P. Williams III. lassen mit Inbrunst erklingen, was damals zur Weihnacht die Neue Welt beschallte. Ihre fünfköpfige Live-Band macht die farbenreiche, lebendige Motown-Kopie mit Verve komplett, sichert Begeisterung und Beifall. Ihr Groove (er-)greift. Andrew Hunt rundet die Retrospektive mit seiner adäquaten Regie, seiner von den Akteuren tadelfrei umgesetzten Choreografie, im ansprechenden Bühnenbild von Rolf Spahn und Lichtdesign durch Christian Dendiu.

Seichte Arrangements

Die Pause führt aus der stringenten Schau à la Gordy. Zwischen wenigen erfrischenden Begegnungen mit Black Music und amerikanischen Hits wabern seichte Arrangements, bricht ab und an Zweitklassigkeit der Stimmen durch, wankt zudem die Balance in der ohnehin wenig weihnachtlichen, da überlauten Beschallung. Der musikalische Supervisor von „Motown Goes Christmas“, Dominik Walenciak, lässt wenig Gespür für werkgerechte Interpretationen vernehmen. „Stille Nacht“, a cappella, Deutsch-Playback gestützt, erscheint gar als Anbiederung an deutsches Publikum.

Gleichwohl: Elegante Show. Professionell. Mit viel Motown.

Lesen Sie auch

Kulturgemeinschaft Oberallgäu Christmas Show: Musicalstars bringen Revue voller Rhythmus nach Oberstdorf

Was die Kulturgemeinschaft Oberallgäu sonst noch bietet.

"Motown Goes Christmas" ist eine Produktktion des Tourneetheaters Euro-Studio Landgraf.

Lesen Sie auch: "Christmas Show: Musical-Stars bringen Revue voller Rhythmus nach Oberstdorf".

Lesen Sie auch: "Asbest: Hofgarten in Immenstadt: Schließung stürzt Immenstädter Veranstalter in Nöte".