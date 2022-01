Der Hügel oberhalb von Immenstadt ist ein begehrtes Wohngebiet. Doch der steile Hang macht es Häuslebauern schwer. Die Stadt plagt sich zudem mit Parkplätzen.

Der Kalvarienberg ist eines der beliebtesten Wohngebiete in Immenstadt. Aber gerade in dem Bereich, der zur Iller-Seite gewandt ist, schwierig und teuer zu bebauen. Hinzu kommen enge Straßen, die wegen der steilen Hanglage kaum Möglichkeiten zum Parken bieten. Immer wieder muss sich der Stadtrat mit problematischen Bauanträgen beschäftigen. Um in einem Teilbereich jetzt Rechtssicherheit zu erhalten, hat die Stadt eine Ortsabrundungssatzung in Auftrag gegeben.